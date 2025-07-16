Глава СПЧ и ученые выступили против поправок к закону о рубках на Байкале

Глава СПЧ Фадеев и ученые РАН раскритиковали правительственные поправки к законопроекту об охране Байкала. Все предлагаемые механизмы разработаны с учетом строгих экологических требований, заявили в Минприроды

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев написал письмо на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина, в котором выразил беспокойство из-за одобренных недавно поправок к законопроекту о рубках на Байкале (копия документа есть у РБК). В частности, он заявил, что принятие поправок окажет негативное воздействие на экосистему озера. Письмо с критикой поправок на имя Володина написали и ученые РАН (копия также есть у РБК).

На прошлой неделе комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила поправки к проекту закона о рубках на Байкале (в первом чтении принят в июле 2023 года). Поправками ко второму чтению, подготовленными Минприроды, сохраняется наиболее дискуссионная норма законопроекта — возможность проведения сплошных санитарных рубок в Центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкальской природной территории (БПТ). Согласно поправкам, такие рубки будут допустимы, если выборочные рубки не смогут обеспечить замену лесных насаждений (сейчас в законе установлен запрет на сплошные рубки).

Что написал в письме Фадеев

В письме от 15 июля Фадеев напомнил позицию СПЧ: первоочередной задачей законопроекта служит повышение качества жизни граждан, постоянно живущих в ЦЭЗ. Эта задача должна решаться путем модернизации и строительства очистных сооружений и дорог, прокладки линий электро- и газоснабжения. «При этом необходимо оценить и купировать риски для экосистемы Байкала, в частности не допускать производства сплошных рубок леса», — говорится в письме.

Глава СПЧ также напомнил Володину, что в октябре 2023 года поручал проработать вопрос об уходе от этой нормы.

Фадеев обратил внимание на то, что в поправках правительства ко второму чтению норма о сплошных рубках все же присутствует. Убирать погибшие деревья можно и сейчас, с помощью механизма уборки неликвидной древесины (УНД), говорится в письме. Кроме того, для проведения рубок нужно будет строить дороги, что может привести к увеличению числа пожаров (людей в лесах будет больше, а действия человека — наиболее частая причина возникновения пожаров).

Помимо этого глава СПЧ обратил внимание на то, что на 47-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, прошедшей ранее в июле, вопрос об ослаблении правовой защиты Байкала «включен в проект итогового решения и активно дебатируется». При этом руководство России неоднократно называло ЮНЕСКО важной международной площадкой для продвижения российской повестки, сказано в письме.

«Таким образом, принятие поправок, утвержденных правительственной комиссией, окажет негативное влияние не только на состояние экосистемы озера Байкал, но и на внешнюю политику нашей страны», — заключает глава СПЧ.

РБК направил запрос Валерию Фадееву.

Что попросили ученые у Володина

В тот же день на имя Володина направила письмо группа ученых РАН, в том числе научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян, председатель Российского национального комитета по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера», член президиума РАН Юрий Дгебуадзе, председатель Научного совета РАН по экологии биологических систем Вячеслав Рожнов и другие.

В письме ученые заявили о «нарастающей тревоге» за судьбу Байкала. «Обоснованность отмены запрета сплошных санитарных рубок вызывает серьезные сомнения», — обеспокоены ученые. Они также напомнили, что при механизме уборки неликвидной древесины та должна оставаться на лесосеке, а при сплошных рубках она может вывозиться и становиться объектом купли-продажи. Авторы опасаются, что разрешение сплошных рубок станет стимулом, чтобы уничтожать здоровый лес, например поджигая его, и затем вывозить древесину на продажу.

Ученые также напомнили, что рубки леса в горных условиях ведут к резкому росту эрозии почвы; соответственно, глина и песок будут смываться в озеро. Вырастет и пожарная опасность из-за появления больших открытых пространств.

Помимо этого обеспокоенность вызывают перспективы проведения сплошных рубок в целях застройки объектами туристической инфраструктуры особых экономических зон, а также «возможность фактически неограниченного строительства дорог в ЦЭЗ БПТ», отметили авторы письма.

«Следует особо отметить, что последующая подготовка поправок к этому законопроекту ко второму чтению велась в целом келейно, с игнорированием аргументированной позиции научно-экспертного сообщества, в том числе ведущих научных центров страны», — подчеркнули ученые.

Редакция законопроекта, подготовленная на сегодняшний день, «не соответствует задаче сохранения уникальной экологической системы озера Байкал», сделали вывод авторы письма. И попросили Володина «не допустить скоропалительного принятия законопроекта» с этими поправками и пока не выносить его на второе чтение.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Госдумы, а также к представителю главы комитета нижней палаты по экологии Дмитрия Кобылкина (по информации РБК, ему была направлена копия письма).

В Минприроды РБК сообщили, что не получали письма от ученых РАН, но подчеркнули, что поправки обсуждались на площадке Академии наук и были поддержаны президентом РАН Геннадием Красниковым.

«Ключевой принцип предлагаемых изменений — сохранение особого охранного статуса Байкальской природной территории при обеспечении условий для устойчивого развития населенных пунктов. Все предлагаемые механизмы, включая вопросы санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах, разработаны с учетом строгих экологических требований и предусматривают многоуровневую систему согласований», — заявили в Минприроды.

Там подчеркнули, что особое внимание уделено прозрачности принятия решений, «в которых — важно — будут участвовать и академики РАН». Любые действия, включая санитарные рубки или изменение категории земель, возможны только после комплексной экологической экспертизы и получения всех необходимых разрешений, а для санитарных мероприятий еще и после получения позиции РАН, заверили в министерстве.

Законопроект, о котором идет речь, был внесен в Госдуму в июне 2023 года. В этой версии содержалась норма, разрешавшая сплошные рубки в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, в том числе для строительства и эксплуатации не только селезащитных и гидротехнических сооружений, но и гостиниц, кафе, туалетов, автомобильных дорог и так далее.

После этого законопроект лежал без движения год, пока в июне 2024-го не стали появляться разные версии ко второму чтению. Однако ни одна из них так и не была утверждена на заседании профильного комитета по экологии.