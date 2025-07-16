ТАСС узнал, что экс-ефрейтор передал ВСУ списки личного состава ВС

Бывший российский военнослужащий из Челябинска Антон Хожаев, продавший ВСУ за $80 секретную информацию, также переслал списки личного состава российских воинских подразделений, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Хожаев пересылал ВСУ данные о подразделениях, которые он посещал в ходе выполнения боевых задач, на безвозмездной основе, рассказал собеседник агентства.

«За эту информацию фигурант не требовал от ВСУ денежного вознаграждения, гонорара, называл себя идейным [сторонником Украины]», — сообщил собеседник.

Хожаев был задержан в 2023 году при попытке перейти на территорию противника и вступить в ряды запрещенной в России террористической организации «Легион «Свобода России».

Ему предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 Уголовного кодекса), попытке вступить в террористическую организацию (ч. 1 ст. 30, ст. 205.5 Уголовного кодекса), дезертирстве (ч. 3 ст. 338 Уголовного кодекса) и легализации средств, полученных преступным путем (ч. 1 ст. 174.1 Уголовного кодекса). По указанным статьям может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.

Факт отправки информации противнику Хожаев признает, но при этом не считает, что совершил преступление.

В августе 2024 года Хожаев был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Накануне ТАСС сообщил, что прокуратура просит приговорить Хожаева к 24 годам колонии.