Системы ПВО за ночь сбили восемь дронов над регионами России
Системы ПВО за ночь сбили восемь дронов над регионами России, сообщает Минобороны.
Три дрона были сбиты над Крымом, три — над Азовским морем, по одному — над Белгородской и Курской областями.
Накануне Минобороны отчиталось об уничтожении 55 беспилотников.
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