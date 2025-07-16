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Военная операция на Украине ,  
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Системы ПВО за ночь сбили восемь дронов над регионами России

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Системы ПВО за ночь сбили восемь дронов над регионами России, сообщает Минобороны.

Три дрона были сбиты над Крымом, три — над Азовским морем, по одному — над Белгородской и Курской областями.

Накануне Минобороны отчиталось об уничтожении 55 беспилотников.

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ПВО беспилотники Минобороны
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