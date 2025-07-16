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Новые законы в России ,  
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В Думе предложили штрафы за передачу номера другому лицу

В Думе предложили штрафы до 50 тыс. руб. за передачу номера другому лицу
Сюжет
Новые законы в России

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки о введении штрафа до 50 тыс. руб. за передачу иному лицу абонентского номера, документ опубликован в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Поправки одобрены ко второму чтению законопроекта о штрафах за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности.

Парламентарии предлагают дополнить КоАП новой статьей 13.29.1 — передача абонентского номера либо предоставление возможности пользования услугами подвижной радиотелефонной связи с нарушением требований российского законодательства в области связи.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Штрафы для физических лиц за передачу номера составят от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — до 200 тыс. руб.

В документе говорится, что не будет считаться административным правонарушением безвозмездная кратковременная передача номера иному лицу для его личных целей.

В июне МВД начало блокировать номера абонентов за сдачу аккаунтов мошенникам. По словам представителя ведомства Ирины Волк, преступники все чаще используют для звонков россиянам арендованные аккаунты в «популярном сервисе мгновенного обмена сообщениями». В рамках борьбы с этим МВД уже направило операторам связи постановления о приостановке услуг для более чем 4,5 тыс. абонентских номеров.

Представитель МВД напомнила, что сдача аккаунтов в аренду может быть квалифицирована как соучастие в преступлении.

В начале апреля в России были приняты поправки к закону «О связи», согласно которым передача сим-карт, зарегистрированных на частное лицо, была ограничена только кругом близких родственников. Нововведения направлены на укрепление безопасности и сокращение количества случаев мошеннических действий с применением сим-карт.

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Полина Минаева
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