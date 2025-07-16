В Думе предложили штрафы за передачу номера другому лицу
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки о введении штрафа до 50 тыс. руб. за передачу иному лицу абонентского номера, документ опубликован в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента.
Поправки одобрены ко второму чтению законопроекта о штрафах за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности.
Парламентарии предлагают дополнить КоАП новой статьей 13.29.1 — передача абонентского номера либо предоставление возможности пользования услугами подвижной радиотелефонной связи с нарушением требований российского законодательства в области связи.
Штрафы для физических лиц за передачу номера составят от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — до 200 тыс. руб.
В документе говорится, что не будет считаться административным правонарушением безвозмездная кратковременная передача номера иному лицу для его личных целей.
В июне МВД начало блокировать номера абонентов за сдачу аккаунтов мошенникам. По словам представителя ведомства Ирины Волк, преступники все чаще используют для звонков россиянам арендованные аккаунты в «популярном сервисе мгновенного обмена сообщениями». В рамках борьбы с этим МВД уже направило операторам связи постановления о приостановке услуг для более чем 4,5 тыс. абонентских номеров.
Представитель МВД напомнила, что сдача аккаунтов в аренду может быть квалифицирована как соучастие в преступлении.
В начале апреля в России были приняты поправки к закону «О связи», согласно которым передача сим-карт, зарегистрированных на частное лицо, была ограничена только кругом близких родственников. Нововведения направлены на укрепление безопасности и сокращение количества случаев мошеннических действий с применением сим-карт.
Читайте РБК в Telegram.
Премьер-министр Украины подал в отставку
Что иностранные СМИ пишут об ультиматуме Трампа в адрес России
WP: Трамп рассматривал передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk
WP: Трамп задал Зеленскому вопрос об ударе по Москве
Трамп считает вопросом времени победу России над Украиной
Медведев отреагировал на ультиматум Трампа в адрес России
В Бердянске бывшего сотрудника украинской прокуратуры обвинили в попытке подрыва машины
Известия: Минцифры и бизнес обсуждают единые правила отключения мобильного интернета
Каллас оценила перспективы нового пакета антироссийских санкций ЕС
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов