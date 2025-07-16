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Технологии и медиа ,  
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Видеосервис Rutube объявил о новом алгоритме монетизации каналов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Видеосервис Rutube переходит на динамическую систему монетизации: доход блогера будет зависеть в том числе от того, сколько рекламодатель платит за размещение своей рекламы в ролике. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении говорится, что «выплата будет зависеть от популярности авторов». По нынешним условиям авторы контента могут получать более 2,5 млн руб. в месяц, а новые правила позволят нарастить заработок, считают в компании.

За первые семь месяцев 2025 года совокупный доход авторов каналов Rutube, подключенных к монетизации, составит около 1,2 млрд руб.

Новая система монетизации, по замыслу компании, должна стимулировать авторов производить больше качественного контента, который будет востребован зрителями. Кроме того, Rutube пообещал максимально верифицировать содержание роликов на предмет его уникальности, а также следить за статистикой просмотров у авторов.

В компании пояснили, что в последнее время растет количество искусственных накруток по просмотрам.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Монетизация на Rutube — это процесс, в рамках которого авторы контента на платформе получают доход от своих видео.

По действующим правилам для подключения монетизации на Rutube нужно набрать суммарно по всем видео на канале не менее 5 тыс. просмотров. Монетизацию могут подключить резиденты России старше 14 лет, имеющие статус самозанятого, ИП или юридического лица. При этом опубликованный контент должен быть оригинальным и не нарушать правила платформы.

В отдельных случаях Rutube может потребовать верификацию канала. После достижения 5 тыс. просмотров и выполнения остальных условий в разделе «Монетизация» в студии Rutube становится доступна кнопка для подачи заявки.

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Евгения Стогова Евгения Стогова, Софья Полковникова
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