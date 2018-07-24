Тяжеловесная проблема

Минздрав зафиксировал рост числа страдающих ожирением россиян

В 2017 году число россиян с диагностированным ожирением достигло 2 млн, или 1,3% от населения страны. Самый большой показатель в Алтайском крае — 5,4%. Реальное количество страдающих от избыточного веса еще выше, признает Минздрав

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Проблемные регионы

Алтайский край стал субъектом Федерации с максимальной долей страдающих от ожирения. Там этот диагноз в 2017 году был поставлен 5,4% жителей региона, следует из данных, опубликованных в ежегодном статистическом сборнике Министерства здравоохранения, с которым ознакомился РБК. На втором месте Магаданская область с 3,4%, на третьем — Курганская с 2,8%.



При этом в Алтайском крае доля населения с избыточным весом с 2016 по 2017 год снизилась на 9%, в Магаданской области — на 7,5%. В Курганской области число таких пациентов продолжает расти.

В целом в 35 из 85 регионов России число жителей, страдающих ожирением, за год увеличилось более чем на 10%. Более чем на 25% их количество выросло в Кабардино-Балкарии, Курской, Смоленской, Ивановской, Костромской, Ульяновской, Калужской и Ярославской областях. В Ненецком автономном округе, где в 2016 году, по данным Минздрава, числился всего один человек с ожирением, в 2017 году их стало 536.

Значительное снижение числа пациентов с ожирением произошло в шести регионах. В Северной Осетии доля населения с этим диагнозом снизилась на 46,6% за год, теперь это менее 4,5 тыс. человек. В Ставропольском крае стало на 4,5 тыс. (18%) меньше пациентов с ожирением.

В Москве пациентов с ожирением — 66,3 тыс., или 0,5% населения. Меньше этот показатель только в Приморском крае: там ожирение диагностировано у 0,4% жителей.

Детское ожирение

В Еврейской автономной области более половины всех пациентов с ожирением — это дети и подростки (от 0 до 17 лет). Доля несовершеннолетних среди всех страдающих ожирением в регионе в 2017 году превышала 64%. Еще в 14 регионах дети и подростки составили более трети всех пациентов с ожирением, показал анализ РБК. Среди них Северная Осетия, Башкортостан, Калужская область, Пермский край, Брянская область, Тува, Ульяновская область, Волгоградская область и Крым.

В двух регионах — Республике Алтай и Ульяновской области — диагноз «ожирение» поставили более чем 3% от всех детей и подростков. Доля детей с ожирением выросла в Республике Алтай в 3,5 раза за год, в Ульяновской области — в два раза, причем большая часть пациентов — это дети до 14 лет. По данным Минздрава, в Ульяновской области каждый 14-й подросток в возрасте 15–17 лет страдает ожирением. В Петербурге ожирением страдает каждый 15-й подросток из этой возрастной группы. Число пациентов с ожирением в возрасте до 18 лет также резко увеличилось в Кабардино-Балкарии — с 373 в 2016 году до 2082 в 2017 году, это 1% детей.

Доктор медицинских наук, профессор НИИ питания РАМН Алла Погожева считает, что рост заболеваемости ожирением среди детей в России связан с тем, что «их кормят родители, у которых у самих ожирение». По мнению Погожевой, именно родители формируют у детей пристрастие к нездоровой еде и перееданию.

В целях укрепления здоровья детского и взрослого населения, профилактики неинфекционных заболеваний и состояний, обусловленных недостатком «микронутриентов», Министерство здравоохранения утвердило «Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания», сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Общероссийская проблема

Доля жителей России с диагнозом «ожирение» с 2016 по 2017 год выросла на 6%, до 1,3% населения (1,9 млн человек). Среди детей и подростков до 18 лет в целом по России рост числа болеющих ожирением составил 5,3% — в конце 2017 года их насчитывалось почти 451 тыс. человек. Всего за последние пять лет доля россиян, страдающих ожирением, выросла на 30%.

В пресс-службе Минздрава сообщили, что в реальности ситуация может быть существенно хуже. «Существует исследование («Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в различных регионах России». — РБК), проводимое на указанную тему каждые пять лет. Так, по состоянию на 2013 год распространенность ожирения среди мужчин в возрасте от 25 до 64 лет составила 26,9%, среди женщин в возрасте от 25 до 64 лет составила 30,8%», — заявили в ведомстве.

Количество российских мужчин, страдающих ожирением, к 2013 году выросло в три раза по сравнению с 2003 годом, также заявляла в апреле 2018 года директор ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины» Министерства здравоохранения Оксана Драпкина, опираясь на данные того же исследования.

​Год назад правительство для борьбы с ожирением и другими факторами, снижающими здоровье населения, утвердило проект «Формирование здорового образа жизни», напомнили в министерстве.

Одной из основных причин роста числа россиян с диагнозом «ожирение» является отсутствие системного образования в вопросах здорового питания, пояснил РБК научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», главный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян. «Женщина еще не стала беременной, а уже должна знать все основы здорового питания для будущего ребенка. Пищевые привычки формируются бабушками, дедушками, мамами, папами. Чуть что — дают сладкое, чтобы ребенок не плакал», — отметил он.

Проблема ожирения в мире По данным Всемирной организации здравоохранения за 2016 год, около 39% взрослого населения планеты имеет избыточный вес (индекс массы тела — ИМТ — больше или равен 25). Это 1,9 млрд человек, из них свыше 650 млн страдают ожирением (индекс массы тела больше или равен 30). При этом специалисты ВОЗ отмечают, что в мире от последствий избыточного веса и ожирения умирает больше людей, чем от последствий аномально низкой массы тела. На первых строчках в рейтинге стран по доле населения, страдающего от ожирения, расположились островные государства Тихого океана. Среди основных причин такого положения дел называются генетическая предрасположенность местного населения, отказ от местных продуктов питания в пользу более дешевых, но менее полезных импортных продуктов, снижение физической активности. Из крупных стран в лидерах (11-е место в мире) по числу страдающего от ожирения взрослого населения — США (37,3%). Россия занимает в рейтинге 55-е место (25,7%).

По мнению Тутельяна, здоровое питание и физическая активность — два фактора, которые могут улучшить ситуацию с ожирением и сопутствующими заболеваниями: «Человек должен понимать, что если съел два пирожных, это надо два часа ходить или час бегать, чтобы потратить энергию».

В реальности количество людей с ожирением в разы больше, чем следует из данных Минздрава, уверена ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии (бывший Институт питания РАМН) Ольга Григорьян. «В России каждый третий человек имеет избыточный вес, а каждый четвертый, то есть 20–25%, страдает от ожирения. Это статистика Центра питания. Если бы в стране страдали такой проблемой только 1,3% всех россиян, мы бы сидели без работы», — заявила она РБК.

По словам Григорьян, рост числа страдающих ожирением обусловлен еще и тем, что пациенты стали чаще обращаться к врачу. «Кто-то спохватывается раньше и идет к врачам», — отметила она. Эксперт указывает, что в целом диагноз «ожирение» ставят очень редко — причем как в регионах, так и в Москве. «Ставят уже осложнения от ожирения. Гипертония, сахарный диабет, артроз — все, что является последствием», — резюмировала она.