Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,67 63,23 EUR Нал. 81,11 78,36 USD Бирж. 64,56 +1,54 EUR Бирж. 79,92 +2,07 USD ЦБ. 64,06 +1,69 EUR ЦБ. 79,28 +2,43 EUR/USD 1,24 +0,00 BTC/USD Бирж. 6854,50 +119,30 MOEX 2190,47 +0,77% RTS 1068,52 -2,04% Brent 71,84 +1,13% DJIA 24408,00 +1,79% Nasdaq 7094,30 +2,07% FTSE 7254,28 -0,17%
​В Минздраве заявили о росте числа страдающих ожирением мужчин в три раза
Лента новостей
Против капитана судна «Норд» выдвинули новое обвинение 14:51, Общество ​В Минздраве заявили о росте числа страдающих ожирением мужчин в три раза 14:49, Общество Крушение военного самолета Ил-76 в Алжире. Фоторепортаж 14:40, Фотогалерея  Захарова ответила на призыв Трампа готовиться к запуску ракет по Сирии 14:38, Политика Индексы Мосбиржи упали после предупреждения Трампа об ударе по Сирии 14:37, Экономика Появилось видео отправки Юлии Скрипаль в военный госпиталь 14:33, Общество Telegram не признали ответчиком по иску о блокировке 14:27, Технологии и медиа «Умные ракеты»: как США и союзники видят военный ответ Дамаску 14:25, Политика Число жертв падения военного самолета в Алжире выросло до 247 14:14, Общество Депозитарий Citi возобновил операции с бумагами En+ Group Дерипаски 14:12, Бизнес Госавтоинспекция назвала магистрали с самыми опасными авариями в Москве 14:06, Общество Трамп предложил России готовиться к запуску ракет по Сирии 14:06, Политика ЦБ изменил график закупки валюты для Минфина из-за обвала на рынке 14:05, Финансы В Курганской области после обрушения «Магнита» проверят похожие здания 14:04, Общество На Украине началась спецоперация «Граница-2018» 14:04, Политика Интернет-магазин Taobao запретил продажу криптовалютных товаров и услуг 13:50, Крипто Минстрой обяжет сантехников носить бахилы на вызовах 13:40, Общество Тест: какие технологии в медиа будут работать в 2018 году 13:31, РБК и Билайн Смарт-контракты, ICO и приложения: зачем нужна криптовалюта Ethereum 13:30, Крипто ЦБ установил курс евро выше 79 руб. 13:28, Экономика Премьер заявил о росте расходов из резервов на досрочное повышение МРОТ 13:26, Экономика Moody's отозвало рейтинги попавшей под санкции UC Rusal 13:23, Финансы FIFA рассказала о 500 тыс. товаров с незаконной символикой чемпионата 13:19, Бизнес Медведев назвал дату инаугурации Путина 13:15, Политика Песков описал «истинный» формат заседаний «нормандской четверки» 13:12, Политика Суд признал СУ-155 банкротом 13:08, Бизнес
​В Минздраве заявили о росте числа страдающих ожирением мужчин в три раза
Общество, 14:49
0
​В Минздраве заявили о росте числа страдающих ожирением мужчин в три раза

Количество российских мужчин, страдающих ожирением, выросло в три раза по сравнению с 2003 годом, заявила на пресс-конференции, приуроченной к 70-летию Всемирной организации здравоохранения, директор ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины» Министерства здравоохранения Оксана Драпкина. «По сравнению с 2003 годом распространенность ожирения у мужчин возросла практически в три раза. Это повлекло за собой распространенность артериальной гипертензии, хотя раньше эта болезнь считалась женской. Сейчас нет. Рост ожирения у мужчин — проблема, которую нам нужно решать», — заявила она.

Причина ожирения у мужчин — повышение уровня жизни, пояснила Драпкина РБК. У россиян появились машины, они стали больше есть, указала она. «Вообще, это болезнь цивилизации. Чем богаче общество, тем больше количество страдающих ожирением», — указала она. Отдельно Драпкина отметила, что мужчины охотнее едят субпродукты, чем женщины.

Сейчас Минздрав разрабатывает стратегию формирования здорового образа жизни населения (ЗОЖ) до 2025 года. Первый вариант документа был представлен на общественное обсуждение в январе 2017 года. Его уже несколько раз отправляли на доработку. Стратегию критикуют в Министерстве экономического развития, Министерстве сельского хозяйства, Федеральной антимонопольной службе. Ведомства просят Минздрав убедиться, что вейпы и электронные сигареты точно вредны для здоровья, и выступают против резкого повышения акцизов на алкоголь и сигареты. ФАС дополнительно предложила добавлять рвотные вещества в дешевые спиртосодержащие жидкости, которые может пить население, а Минсельхоз просит Минздрав не снижать спрос на соленые огурцы и помидоры.
 

Теги: Минздрав , ВОЗ , ожирение , ЗОЖ
Главное
Трамп предложил России готовиться к запуску ракет по Сирии Политика
Материалы по теме
ФАС отклонила стратегию по ЗОЖ и предложила добавлять рвотное в одеколон Общество
Минздрав намерен увеличить продолжительность жизни до 76 лет к 2024 году Общество
Минобороны уволит страдающих ожирением военнослужащих Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.