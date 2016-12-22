​В Минздраве заявили о росте числа страдающих ожирением мужчин в три раза

Количество российских мужчин, страдающих ожирением, выросло в три раза по сравнению с 2003 годом, заявила на пресс-конференции, приуроченной к 70-летию Всемирной организации здравоохранения, директор ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины» Министерства здравоохранения Оксана Драпкина. «По сравнению с 2003 годом распространенность ожирения у мужчин возросла практически в три раза. Это повлекло за собой распространенность артериальной гипертензии, хотя раньше эта болезнь считалась женской. Сейчас нет. Рост ожирения у мужчин — проблема, которую нам нужно решать», — заявила она.

Причина ожирения у мужчин — повышение уровня жизни, пояснила Драпкина РБК. У россиян появились машины, они стали больше есть, указала она. «Вообще, это болезнь цивилизации. Чем богаче общество, тем больше количество страдающих ожирением», — указала она. Отдельно Драпкина отметила, что мужчины охотнее едят субпродукты, чем женщины.

Сейчас Минздрав разрабатывает стратегию формирования здорового образа жизни населения (ЗОЖ) до 2025 года. Первый вариант документа был представлен на общественное обсуждение в январе 2017 года. Его уже несколько раз отправляли на доработку. Стратегию критикуют в Министерстве экономического развития, Министерстве сельского хозяйства, Федеральной антимонопольной службе. Ведомства просят Минздрав убедиться, что вейпы и электронные сигареты точно вредны для здоровья, и выступают против резкого повышения акцизов на алкоголь и сигареты. ФАС дополнительно предложила добавлять рвотные вещества в дешевые спиртосодержащие жидкости, которые может пить население, а Минсельхоз просит Минздрав не снижать спрос на соленые огурцы и помидоры.

