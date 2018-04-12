Пожарным инкриминируют промедление

Командир звена
Уголовное дело возбуждено в отношении начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина, который командовал звеном газодымозащитной службы при тушении пожара в торговом центре «Зимняя вишня», сообщает Следственный комитет России.
Через несколько часов после сообщения о возбуждении уголовного дела Следственный комитет опубликовал в официальном Telegram-канале кадры задержания начальника караула пожарно-спасательной части № 2. Сергею Генину предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).
По версии следствия, один из очевидцев, Александр Ананьев, сообщил пожарным, что в кинозале на четвертом этаже много людей, в том числе детей. Он также указал, что быстрее всего туда можно попасть по расположенной рядом лестнице.
Генин, как полагает следствие, проигнорировал полученные сведения и, не сверив слова очевидца с имеющимися планами-схемами «Зимней вишни», направил свое звено к дальней лестнице. Добравшись до четвертого этажа, пожарные уперлись в запертую дверь и вынуждены были вернуться. В итоге командир звена и его подчиненные вернулись к лестнице, на которую им изначально указал Ананьев, и беспрепятственно добрались до кинозала.
«В результате ими было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей. В результате халатных действий Генина от отравления продуктами горения, угарным газом и полученных термических ожогов наступила смерть не менее 37 лиц, находившихся в момент пожара на четвертом этаже в кинозале № 2 ТРЦ «Зимняя вишня», — сказано в сообщении СК.
Преступление, совершенное по ч. 3 ст. 293 УК России (халатность), наказывается лишением свободы на срок до семи лет.
Александр Ананьев, потерявший при пожаре трех дочерей, подтвердил РБК, что указал спасателям кратчайший путь к кинозалу, где оставались люди. Он отказался ответить на дальнейшие вопросы, пояснив, что сейчас находится в Следственном комитете. Ранее Ананьев сообщил СМИ о том, что пожарные проигнорировали его слова и потеряли время, направившись к другой лестнице. «Я от своих слов не отказываюсь», — подчеркнул он в беседе с РБК.
Через несколько дней после пожара родственники погибших подали в прокуратуру Кемерово жалобы на работу пожарных. По их мнению, участники спасательной операции действовали неэффективно. «На этаже стояли четыре пожарника. Я упала на колени и начала просить: «Ребята, спасите моих детей». На что мне ответили равнодушно: «Мы ничем не можем вам помочь. Мы ждем бригаду спасателей (со спецсредствами)», — описывала в своем обращении к прокурору Надежда Вострикова, потерявшая при пожаре пять близких родственников.
Пресс-служба МЧС заявила, что Сергей Генин действовал в рамках должностных инструкций.
Круг обязанностей
Расследование причин пожара в «Зимней вишне» проводилось в рамках уголовного дела, которое было возбуждено 25 марта по ст. 109, 219 и 238 УК России (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Руководитель СК России Александр Бастрыкин поручил расследование главному следственному управлению ведомства.
До сих пор в Кемерово работают специалисты из Москвы (около 100 следователей и криминалистов), которые пытаются установить обстоятельства произошедшего. Расследование находится на личном контроле у председателя СК России.
Источник РБК в региональном МЧС, знакомый с материалами следствия, сообщил, что в рамках основного расследования в отдельное производство были выделены материалы, связанные с фактами халатности при тушении пожара. «Следователи проанализировали протоколы опросов свидетелей из числа посетителей торгового центра «Зимняя вишня», также были просмотрены видеозаписи с камер наружного наблюдения, расположенные на соседних зданиях, и те видеозаписи, которые сохранились на камерах внутри торгового центра», — рассказал РБК источник.
В материалах дела есть результаты химических, взрывотехнических и пожарных экспертиз. По его словам, следствие дало оценку действиям пожарных при эвакуации людей, находившихся в кинозале. Отсрочка эвакуации, по версии следствия, произошла «вследствие неправильной оценки возможной динамики пожара», добавил собеседник из МЧС.
Эксперты уверены, что допущенную халатность непросто доказать. «Халатность представляет собой неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, — рассуждает партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Павел Ивченков. — При этом для состава халатности недостаточно общего и неконкретизированного указания на ненадлежащее исполнение обязанностей».
По словам адвоката, следователям предстоит «установить круг закрепленных за командиром звена обязанностей на основании нормативных актов и должностных инструкций и указать, какие из возложенных обязанностей не были выполнены или были выполнены небрежным образом». Если пожарный не мог предвидеть негативного развития ситуации, он не может нести за это ответственность, считает адвокат.
Очень часто пожарным ставят в вину неправильное принятие решений при тушении пожара, отмечает профессор кафедры надзорной деятельности Академии государственной противопожарной службы МЧС Игорь Лобаев. «Но проведите с любым человеком эксперимент, как быстро примет он правильное решение, учитывая 500 расчетных показателей, которые содержатся в нормативных документах», — сказал Лобаев.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. В рамках расследования уголовного дела о пожаре были арестованы гендиректор и технический директор компании-владельца, а также управляющая ТЦ. Кроме того, под подозрением следователей оказались глава кемеровского Госстройнадзора, руководитель компании, ответственной за пожарную сигнализацию в «Зимней вишне», а также отвечавший за установку пожарной сигнализации техник и сотрудник ЧОПа.
Глава МЧС России Владимир Пучков принес извинения родителям детей, погибших при пожаре. «Самое страшное — это когда гибнут дети. Я извинился перед родителями мальчишек и девчонок, которых мы не уберегли... Эта трагедия должна для всех нас послужить уроком», — сказал Пучков.
Халатность на пожарах
23 ноября 2003 года произошел пожар в общежитии Российского университета дружбы народов, в результате которого погибли 44 человека, 156 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Начальнику информационно-аналитического отделения УГПС ЮЗАО г. Москвы Лонину было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК России (халатность). Павел Лонин получил два года лишения свободы в колонии-поселении.
3 декабря 2004 года на мебельном производстве ООО «Одэкс» в Одинцовском районе Московской области от разряда статического электричества произошло возгорание поролона. На пожаре погибли девять работников производства. В отношении государственного инспектора по пожарному надзору Митяева возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК России (халатность).
11 июля 2005 года в торговом центре «Пассаж» в Республике Коми произошел взрыв газоконденсата. В результате взрыва и последующего пожара погибли 25 человек. Начальник 2-го отряда УГПС Республики Коми привлечен к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 293 УК России (халатность). Ухтинский федеральный городской суд вынес обвинительный приговор начальнику пожарного гарнизона Владиславу Рожку и бывшему инспектору отдела Госпожнадзора Олегу Моргунову и признал их виновными в халатности, повлекшей по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть человека. Рожок приговорен к трем с половиной, Моргунов — к трем годам лишения свободы с отбыванием обоими наказания в колонии- поселении.
16 января 2006 года произошел пожар в здании ООО «Промстройсервис» во Владивостоке. В результате пожара погибли девять человек и 17 человек получили повреждения различной степени тяжести. Начальник отдела Государственного пожарного надзора Первореченского района Владивостока Сергей Лузган, проявивший халатность при исполнении служебных обязанностей и допустивший подлог документов, приговорен к двум годам колонии-поселения за халатность. На один год и десять месяцев осудили старшего пожарного инспектора Алексея Лобанова.
5 декабря 2009 года в ночном клубе «Хромая лошадь» в Перми в результате пожара погибли 156 человек. Приговоры были вынесены бывшему инспектору Госпожнадзора Пермского края Дмитрию Рослякову — он получил пять лет колонии поселения, сотруднице пермского Госпожнадзора Наталье Прокопьевой (четыре года колонии-поселения). К штрафу в размере 70 тыс. руб. был приговорен экс-глава Госпожнадзора Пермского края Владимир Мухутдинов. Он лишен права занимать госдолжности на три года.