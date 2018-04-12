Пожарным инкриминируют промедление

СК завел дело на тушивших «Зимнюю вишню» спасателей

Возбуждено дело о халатности в отношении командира звена, участвовавшего в тушении пожара в кемеровском ТЦ. Следствие подозревает, что из-за его действий пожарные не успели спасти 37 человек, находившихся в кинозале

Фото: Александр Кряжев / «РИА Новости»

Командир звена

Уголовное дело возбуждено в отношении начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина, который командовал звеном газодымозащитной службы при тушении пожара в торговом центре «Зимняя вишня», сообщает Следственный комитет России.

Через несколько часов после сообщения о возбуждении уголовного дела Следственный комитет опубликовал в официальном Telegram-канале кадры задержания начальника караула пожарно-спасательной части № 2. Сергею Генину предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, один из очевидцев, Александр Ананьев, сообщил пожарным, что в кинозале на четвертом этаже много людей, в том числе детей. Он также указал, что быстрее всего туда можно попасть по расположенной рядом лестнице.

Генин, как полагает следствие, проигнорировал полученные сведения и, не сверив слова очевидца с имеющимися планами-схемами «Зимней вишни», направил свое звено к дальней лестнице. Добравшись до четвертого этажа, пожарные уперлись в запертую дверь и вынуждены были вернуться. В итоге командир звена и его подчиненные вернулись к лестнице, на которую им изначально указал Ананьев, и беспрепятственно добрались до кинозала.

«В результате ими было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей. В результате халатных действий Генина от отравления продуктами горения, угарным газом и полученных термических ожогов наступила смерть не менее 37 лиц, находившихся в момент пожара на четвертом этаже в кинозале № 2 ТРЦ «Зимняя вишня», — сказано в сообщении СК.

Преступление, совершенное по ч. 3 ст. 293 УК России (халатность), наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

Александр Ананьев, потерявший при пожаре трех дочерей, подтвердил РБК, что указал спасателям кратчайший путь к кинозалу, где оставались люди. Он отказался ответить на дальнейшие вопросы, пояснив, что сейчас находится в Следственном комитете. Ранее Ананьев сообщил СМИ о том, что пожарные проигнорировали его слова и потеряли время, направившись к другой лестнице. «Я от своих слов не отказываюсь», — подчеркнул он в беседе с РБК.

Через несколько дней после пожара родственники погибших подали в прокуратуру Кемерово жалобы на работу пожарных. По их мнению, участники спасательной операции действовали неэффективно. «На этаже стояли четыре пожарника. Я упала на колени и начала просить: «Ребята, спасите моих детей». На что мне ответили равнодушно: «Мы ничем не можем вам помочь. Мы ждем бригаду спасателей (со спецсредствами)», — описывала в своем обращении к прокурору Надежда Вострикова, потерявшая при пожаре пять близких родственников.

Пресс-служба МЧС заявила, что Сергей Генин действовал в рамках должностных инструкций.

Круг обязанностей

Расследование причин пожара в «Зимней вишне» проводилось в рамках уголовного дела, которое было возбуждено 25 марта по ст. 109, 219 и 238 УК России (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Руководитель СК России Александр Бастрыкин поручил расследование главному следственному управлению ведомства.

До сих пор в Кемерово работают специалисты из Москвы (около 100 следователей и криминалистов), которые пытаются установить обстоятельства произошедшего. Расследование находится на личном контроле у председателя СК России.

Источник РБК в региональном МЧС, знакомый с материалами следствия, сообщил, что в рамках основного расследования в отдельное производство были выделены материалы, связанные с фактами халатности при тушении пожара. «Следователи проанализировали протоколы опросов свидетелей из числа посетителей торгового центра «Зимняя вишня», также были просмотрены видеозаписи с камер наружного наблюдения, расположенные на соседних зданиях, и те видеозаписи, которые сохранились на камерах внутри торгового центра», — рассказал РБК источник.

В материалах дела есть результаты химических, взрывотехнических и пожарных экспертиз. По его словам, следствие дало оценку действиям пожарных при эвакуации людей, находившихся в кинозале. Отсрочка эвакуации, по версии следствия, произошла «вследствие неправильной оценки возможной динамики пожара», добавил собеседник из МЧС.

Эксперты уверены, что допущенную халатность непросто доказать. «Халатность представляет собой неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, — рассуждает партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Павел Ивченков. — При этом для состава халатности недостаточно общего и неконкретизированного указания на ненадлежащее исполнение обязанностей».

По словам адвоката, следователям предстоит «установить круг закрепленных за командиром звена обязанностей на основании нормативных актов и должностных инструкций и указать, какие из возложенных обязанностей не были выполнены или были выполнены небрежным образом». Если пожарный не мог предвидеть негативного развития ситуации, он не может нести за это ответственность, считает адвокат.

Очень часто пожарным ставят в вину неправильное принятие решений при тушении пожара, отмечает профессор кафедры надзорной деятельности Академии государственной противопожарной службы МЧС Игорь Лобаев. «Но проведите с любым человеком эксперимент, как быстро примет он правильное решение, учитывая 500 расчетных показателей, которые содержатся в нормативных документах», — сказал Лобаев.

Видео: МЧС России

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. В рамках расследования уголовного дела о пожаре были арестованы гендиректор и технический директор компании-владельца, а также управляющая ТЦ. Кроме того, под подозрением следователей оказались глава кемеровского Госстройнадзора, руководитель компании, ответственной за пожарную сигнализацию в «Зимней вишне», а также отвечавший за установку пожарной сигнализации техник и сотрудник ЧОПа.

Глава МЧС России Владимир Пучков принес извинения родителям детей, погибших при пожаре. «Самое страшное — это когда гибнут дети. Я извинился перед родителями мальчишек и девчонок, которых мы не уберегли... Эта трагедия должна для всех нас послужить уроком», — сказал Пучков.