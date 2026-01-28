 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Общество⁠,
0

Летевший в Иркутск самолет Azur Air внепланово сел в Ханое

Самолет Azur Air, выполнявший рейс из вьетнамского Нячанга в Иркутск, совершил незапланированную посадку в Ханое. На борту находились 238 пассажиров, пострадавших нет
Фото: Юрий Кирсанов / Transport Photo Images / Global Look Press
Фото: Юрий Кирсанов / Transport Photo Images / Global Look Press

Самолет российской авиакомпании Azur Air, следовавший из вьетнамского Нячанга в Иркутск, приготовился к незапланированной посадке в Ханое, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

На борту Boeing 757 находились 238 пассажиров и семь членов экипажа. Авиакомпания сообщила, что борт успешно сел, никто не пострадал. В связи с незапланированной посадкой, предупредила авиакомпания, могут потребоваться корректировки расписания.

Самолет, выполняющий рейс ZF-2578, согласно данным сервиса отслеживания рейсов Flightradar24, по плану вылетел из аэропорта Нячанга. Причины незапланированной посадки не уточняются.

Ранее, 23 января, другой рейс Azur Air, следовавший из Пхукета в Барнаул, экстренно сел в китайском аэропорту Ланьчжоу.

Авторы
Теги
Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Илья Трапезников
Вьетнам Azur Air
