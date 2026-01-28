Летевший в Иркутск самолет Azur Air внепланово сел в Ханое
Самолет российской авиакомпании Azur Air, следовавший из вьетнамского Нячанга в Иркутск, приготовился к незапланированной посадке в Ханое, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.
На борту Boeing 757 находились 238 пассажиров и семь членов экипажа. Авиакомпания сообщила, что борт успешно сел, никто не пострадал. В связи с незапланированной посадкой, предупредила авиакомпания, могут потребоваться корректировки расписания.
Самолет, выполняющий рейс ZF-2578, согласно данным сервиса отслеживания рейсов Flightradar24, по плану вылетел из аэропорта Нячанга. Причины незапланированной посадки не уточняются.
Ранее, 23 января, другой рейс Azur Air, следовавший из Пхукета в Барнаул, экстренно сел в китайском аэропорту Ланьчжоу.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Фицо назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине
Сотовые операторы прекратили маркировать звонки из крупных банков
Минздрав обязал обеспечивать беременным два визита к психологу
Politico узнало о планах Франции запретить чиновникам Google Meet и Zoom
США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы
В Словакии назвали размер ущерба при прекращении поставок газа из России