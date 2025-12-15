Кто из россиян выступит на зимних Олимпийских играх 2026 года

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии. Некоторые российские спортсмены уже смогли отобраться на Игры. Кто из россиян выступит на Олимпиаде — в подборке «РБК Спорт»

Аделия Петросян (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Фигурное катание

На Олимпиаде в Италии выступят два российских фигуриста: Аделия Петросян и Петр Гуменник.

В декабре 2024 года российские спортсмены по фигурному катанию получили допуск к Олимпиаде 2026 года в Италии в нейтральном статусе после отстранения ISU в 2022 году.

В сентябре 18-летняя Петросян одержала победу в отборочном турнире на Игры в соревнованиях одиночниц, набрав в сумме 209,63 балла за короткую и произвольную программы. Она является двукратной чемпионкой России и трижды побеждала в финале Кубка России. Этот турнир знаменует возвращение российских фигуристов на международную арену с 2022 года.

На этом же турнире 23-летний Гуменник занял первое место, набрав 262,82 балла за короткую и произвольную программы. Несмотря на четвертое место на последнем чемпионате страны, фигурист завоевал золото в финале Гран-при России. Он, как и Петросян, владеет четверными прыжками.

Гуменник и Петросян — единственные российские спортсмены, получившие приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) для выступления на Играх-26.

Лыжные гонки

В начале декабря лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали первыми, кому был одобрен нейтральный статус Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS).

После рассмотрения апелляции российской стороны Спортивным арбитражным судом (CAS) было принято решение о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, проводимым FIS.

После этого спортсмены смогли принять участие в третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе (Швейцария), где набрали достаточное количество очков для отбора на Олимпиаду.

Коростелеву 22 года. Он — чемпион мира среди юниоров и многократный чемпион России. После отстранения российских спортсменов в 2022 году стал одним из главных конкурентов Александра Большунова.

23-летняя Непряева является младшей сестрой олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой, чемпионкой мира среди юниоров и чемпионкой России.

Конькобежный вид спорт

В конькобежном спорте на Олимпиаду смогли отобраться две российские спортсменки — Ксения Коржова и Анастасия Семенова. При этом на отборочные соревнования были допущены 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов.

Коржова, двукратная чемпионка России, заняла 17-е место в рейтинге Кубка мира на длинных дистанциях (3000 и 5000 м) по итогам четырех этапов. Несмотря на то что она была допущена только на дистанцию 3000 м, ее результатов хватило для получения олимпийской квоты.

Семенова также успешно прошла отбор в масс-старте, победив в дивизионе B и заняв 15-е место в дивизионе A. Благодаря 21-му месту в рейтинге ISU в этой дисциплине она квалифицировалась на Игры.

Кроме того, Александра Саютина является первой в резерве на дистанции 1500 м.

В декабре 2024 года ISU допустил российских спортсменов до участия в квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. Всего у россиян будет по одной квоте в каждом виде, командные турниры они пропустят.

Ски-альпинизм

На предстоящих Олимпийских играх впервые будет представлена дисциплина ски-альпинизм. Единственным российским спортсменом, квалифицировавшимся для участия, стал Никита Филиппов. Он успешно прошел отбор и, чтобы получить нейтральный статус, заплатил €5 тысяч (более 500 тыс. руб.).

На чемпионате мира 2025 года Филиппов занял седьмое место в вертикальной гонке и 25-е место в спринте.