Джокович вышел в полуфинал Australian Open после травмы соперника

Джокович уступал 0:2, но вышел в полуфинал Australian Open из-за травмы Музетти

Новак Джокович (Фото: Phil Walter / Getty Images)

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В 1/4 финала 38-летний серб, четвертый сеяный, прошел итальянца Лоренцо Музетти, пятую ракетку мира. Джокович проиграл два сета со счетом 4:6, 3:6, вел в третьем 3:1, после чего его соперник отказался от продолжения борьбы из-за травмы бедра.

Следующим соперником Джоковича станет победитель пары Янник Синнер (Италия) — Бен Шелтон (США).

Джокович, который сейчас занимает четвертое место в рейтинге ATP, титул на Australian Open брал десять раз (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023).

В полуфинал турнира серб вышел в четвертый раз подряд. Он также вышел на второе место в списке самых возрастных полуфиналистов турнира (38 лет 241 день), обойдя швейцарца Роджера Федерера (2020, 38 лет 165 дней). Рекорд принадлежит австралийцу Кену Розуоллу (1977 год, 42).

Также Джокович одержал 103-ю победу в карьере на Australian Open, побив рекорд Федерера (102).

Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.