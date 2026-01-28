Джокович вышел в полуфинал Australian Open после травмы соперника
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
В 1/4 финала 38-летний серб, четвертый сеяный, прошел итальянца Лоренцо Музетти, пятую ракетку мира. Джокович проиграл два сета со счетом 4:6, 3:6, вел в третьем 3:1, после чего его соперник отказался от продолжения борьбы из-за травмы бедра.
Следующим соперником Джоковича станет победитель пары Янник Синнер (Италия) — Бен Шелтон (США).
Джокович, который сейчас занимает четвертое место в рейтинге ATP, титул на Australian Open брал десять раз (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023).
В полуфинал турнира серб вышел в четвертый раз подряд. Он также вышел на второе место в списке самых возрастных полуфиналистов турнира (38 лет 241 день), обойдя швейцарца Роджера Федерера (2020, 38 лет 165 дней). Рекорд принадлежит австралийцу Кену Розуоллу (1977 год, 42).
Также Джокович одержал 103-ю победу в карьере на Australian Open, побив рекорд Федерера (102).
Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.
