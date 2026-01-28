В подмосковной Истре загорелось производственное здание
В подмосковной деревне Духанино городского округа Истра загорелось производственное здание, сообщила РБК пресс-служба МЧС.
На опубликованных ведомством кадрах видна работа спасателей и задымленное помещение производства.
Предварительная площадь возгорания составила 3 750 кв. м. В тушении пожара задействованы 47 человек и 16 единиц техники.
Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 08:10 утра.
В ведомстве не уточнили точный адрес и название предприятия. При этом, согласно данным «Яндекс Карт», в деревне Духанино располагается здание компании, занимающейся производством арболитовых блоков.
