Общество⁠,
В подмосковной Истре загорелось производственное здание

В подмосковной Истре загорелось производственное здание
В подмосковной деревне Духанино городского округа Истра загорелось производственное здание, сообщила РБК пресс-служба МЧС.

На опубликованных ведомством кадрах видна работа спасателей и задымленное помещение производства.

Предварительная площадь возгорания составила 3 750 кв. м. В тушении пожара задействованы 47 человек и 16 единиц техники.

СК возбудил дело из-за гибели пяти человек при пожаре в доме в Якутии
Общество

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 08:10 утра.

В ведомстве не уточнили точный адрес и название предприятия. При этом, согласно данным «Яндекс Карт», в деревне Духанино располагается здание компании, занимающейся производством арболитовых блоков.

Яна Баширова, Александра Озерова
Подмосковье пожар производственное здание
