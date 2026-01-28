 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Подросток получил 7 лет за подготовку поджога военкомата под Тверью

Сюжет
Военная операция на Украине

Подросток получил 7 лет за подготовку поджога военкомата под Тверью
Video

В Тверской области подросток — 14-летний житель Вышнего Волочка — приговорен 2-м Западным окружным военным судом к семи годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии за участие в террористической организации и покушение на поджог военкомата. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

За подготовку теракта в Дагестане задержан 13-летний подросток
Общество
Фото:Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

Следствие установило, что в период с 7 по 8 мая 2025 года осужденный, действуя по указанию украинского куратора через мессенджер, проводил разведку административного здания, а также изготовил три бутылки с зажигательной смесью. Позднее он пытался поджечь здание, но его попытка была предотвращена силовиками.

По данным региональной прокуратуры, юноша пытался поджечь здание военкомата, но не успел — был задержан сотрудниками управления ФСБ.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации; максимальное наказание — лишение свободы на срок до 20 лет), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК (покушение на совершение террористического акта; наказание — до 15 лет лишения свободы).

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЦРУ планирует постоянное присутствие США в Венесуэле — CNN

Во Франции резко ответили генсеку НАТО на слова о беспомощности Европы без США

Дума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет

«ЕП» узнала, что Зеленский обсудил уголовное дело против Лукашенко

Киргизия подала иск в суд ЕАЭС против России

Венгрия и Словакия совместно подадут в суд из-за запрета ЕС газа из России
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
поджог Тверская область Следственный комитет подросток терроризм ФСБ
Материалы по теме
ФСБ в Свердловской области за подготовку теракта задержала троих человек
Политика
ФСБ задержала в Крыму двух диверсантов
Политика
ФСБ задержала подозреваемых в хищении ферросплавов ЧЭМК в Челябинске
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 90,93 (+0,65) Инвестиции, 27 янв, 17:48 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 76,55 (+0,54) Инвестиции, 27 янв, 17:48
Летевший в Иркутск самолет Azur Air внепланово сел в Ханое Общество, 11:01
Вторая ракетка мира Свентек сравнила теннисистов с животными в зоопарке Спорт, 10:57
Российский форвард стал участником обмена в НХЛ Спорт, 10:56
В подмосковной Истре загорелось производственное здание Общество, 10:50
Джокович вышел в полуфинал Australian Open после травмы соперника Спорт, 10:48
От ИИ в найме до карьеры после 50 лет. Чего ждать от HR в 2026 году Образование, 10:45
Маск назвал главу МИД Польши «слюнявым идиотом» Политика, 10:43
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Демин повторил рекорд среди новичков в НБА Спорт, 10:41
У российских военных появились системы «Зубр» для уничтожения дронов Политика, 10:38
В Севастополе фрагментами сбитых БПЛА повреждены несколько домов Политика, 10:34
ЦСП опубликовал итоговый список россиян, которые выступят на Олимпиаде Спорт, 10:31
Бывшую первую леди Южной Кореи Ким Кон Хи приговорили к 20 месяцам тюрьмы Политика, 10:30
Уроженка Москвы вышла в полуфинал Australian Open Спорт, 10:30
Подросток получил 7 лет за подготовку поджога военкомата под Тверью Политика, 10:29