Подросток получил 7 лет за подготовку поджога военкомата под Тверью
В Тверской области подросток — 14-летний житель Вышнего Волочка — приговорен 2-м Западным окружным военным судом к семи годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии за участие в террористической организации и покушение на поджог военкомата. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Следствие установило, что в период с 7 по 8 мая 2025 года осужденный, действуя по указанию украинского куратора через мессенджер, проводил разведку административного здания, а также изготовил три бутылки с зажигательной смесью. Позднее он пытался поджечь здание, но его попытка была предотвращена силовиками.
По данным региональной прокуратуры, юноша пытался поджечь здание военкомата, но не успел — был задержан сотрудниками управления ФСБ.
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации; максимальное наказание — лишение свободы на срок до 20 лет), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК (покушение на совершение террористического акта; наказание — до 15 лет лишения свободы).
