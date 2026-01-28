В Севастополе фрагментами сбитых БПЛА повреждены несколько домов

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

ВСУ предприняли две попытки атаковать Севастополь беспилотниками, из-за падения осколков повреждены жилые дома и другие строения, сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«В общей сложности силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили 10 БПЛА», — написал он.

Возле образовательного центра имени В.Д. Ревякина упал осколок от сбитого БПЛА, находившийся рядом мужчина получил ранение. «Осколочное ранение нижней конечности получил рабочий здания, который в момент сбития БПЛА находился на улице. Повреждений здания не зафиксировано», — уточнил глава региона.

Также возле Студгородка на улице Университетской упал двигатель сбитого дрона. Обломки также обнаружены на улице Вакуленчука.

По данным Минобороны, за минушую ночь над регионами России уничтожено 75 беспилотников: над Кубанью ночью сбили 24 БПЛА, 23 — над Крымом, шесть — над Черным морем, пять — над Белгородской областью, четыре — над Астраханской, по три — в небе над Азовским морем и Курской областью, по два — над Воронежской и Брянской областями, по одному — над Ростовской, Тамбовской и Волгоградской областями.