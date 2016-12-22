Глава МЧС извинился перед родителями погибших в «Зимней вишне» детей

Глава МЧС России Владимир Пучков принес извинения родителям детей, погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом он заявил на селекторном совещании, сообщает «РИА Новости».

«Самое страшное — это когда гибнут дети. Я извинился перед родителями мальчишек и девчонок, которых мы не уберегли и недоработали. Эта трагедия должна для всех нас послужить уроком», — сказал Пучков.

Пожар возник в торговом центре 25 марта и был потушен спустя 12 часов, огонь быстро распространился по зданию. В результате возгорания погибли 64 человека, включая более 40 детей. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в силовом кабеле, отмечал источник РБК в МЧС.

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин 31 марта возложил цветы к народному мемориалу в Кемерово и почтил память жертв пожара в «Зимней вишне». Он также пообщался с горожанами и пообещал, что следствие проведет тщательное и объективное расследование трагедии.

Видео: igorlovepapa / instagram

В настоящий момент по делу арестованы семь человек. В их число входят управляющая торгового центра Надежда Суденнок, технический директор компании-собственника ТЦ Георгий Соболев, глава компании-разработчика противопожарной системы для ТЦ «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, ответственный за монтаж системы сотрудник компании Александр Никитин. Также под арестом оказались сотрудник ЧОПа Сергей Антюшин, который, по версии СКР, отключил пожарную сигнализацию, гендиректор компании-собственника ТЦ Юлия Богданова и глава инспекции Госстройнадзора по Кемеровской области Танзиля Комкова, подозреваемая в разрешении ввода «Зимней вишни» в эксплуатацию с нарушениями.