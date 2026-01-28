Бывшую первую леди Южной Кореи Ким Кон Хи приговорили к 20 месяцам тюрьмы

Ким Кон Хи (Фото: Jung Yeon-Je / Getty Images)

Бывшую первую леди, супругу экс-президента Южной Кореи Ким Кон Хи приговорили к 1,8 года заключения после признания виновной в получении предметов роскоши от Церкви объединения. Об этом сообщает The Korea Times.

Центральный окружной суд Сеула постановил, что Ким сговорилась с шаманом по прозвищу Кенджин Беопса, благодаря чему с апреля по июль 2022 года получала взятки в виде предметов роскоши в обмен на услуги.

Женщину также подозревали в фальсификации акций с участием Deutsch Motors, местного представителя BMW в Корее. Ее обвиняли в сговоре с бывшим председателем компании, благодаря чему Ким должна была получить около 810 млн вон ($559,5 тыс.). Однако подсудимую оправдали.

В декабре 2025 года прокуроры под руководством специального прокурора Чо Ын Сока требовали для бывшей первой леди тюремного заключения сроком на 11 лет, штрафа в размере 2 млрд вон и конфискации около 810 млн вон по обвинениям в манипулировании акциями и «торговле влиянием».

Кроме того, Ким обвиняли в сговоре с мужем для получения бесплатных услуг по проведению опросов общественного мнения стоимостью около 270 млн вон ($1,4 млн) в период с июня 2021 по март 2022 года от Мен Тхэ Гюна — политического посредника, который позже стал ее близким соратником. За это преступление экс-первой леди грозило тюремное заключение и конфискация около 130 млн вон ($91,4 тыс.), по этому делу ее также оправдали.

Ким арестовали в августе 2025 года. Ключевую роль при этом сыграл бриллиантовый кулон, который та получила от Церкви объединения. Более пяти лет, отмечало издание South China Morning Post, Ким благодаря статусу первой леди избегала ответственности, «несмотря на шквал обвинений».

Еще во время президентства ее супруга в Южной Корее разгорелся скандал. Ким подозревали в том, что приняла в подарок сумку от Dior. Но, согласно закону Южной Кореи о борьбе с коррупцией, государственным чиновникам и их супругам запрещено получать подарки на сумму более 1 млн вон ($703,2) или в общей сложности на сумму 3 млн вон ($2,1 тыс.) в течение финансового года.