ЦСП опубликовал итоговый список россиян, которые выступят на Олимпиаде
Центр спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) в телеграм‑канале опубликовал итоговый список российских спортсменов, которые примут участие в зимних Олимпийских играх‑2026 в Италии.
Всего на Олимпиаде-2026 выступят 13 российских спортсменов.
- фигурное катание: Аделия Петросян, Петр Гуменник;
- шорт‑трек: Алена Крылова, Иван Посашков;
- лыжные гонки: Дарья Непряева, Савелий Коростелев;
- конькобежный спорт: Ксения Коржова, Анастасия Семенова;
- ски‑альпинизм: Никита Филиппов;
- санный спорт: Дарья Олесик, Павел Репилов;
- горнолыжный спорт: Семен Ефимов, Юлия Плешкова.
На Играх россияне будут выступать в нейтральном статусе.
Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
ЦРУ планирует постоянное присутствие США в Венесуэле — CNN
Во Франции резко ответили генсеку НАТО на слова о беспомощности Европы без США
Дума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
«ЕП» узнала, что Зеленский обсудил уголовное дело против Лукашенко
Киргизия подала иск в суд ЕАЭС против России
Венгрия и Словакия совместно подадут в суд из-за запрета ЕС газа из России