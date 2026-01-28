 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026
0

ЦСП опубликовал итоговый список россиян, которые выступят на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
Всего на Олимпийских играх в Италии выступят 13 российских спортсменов
Аделия Петросян
Аделия Петросян (Фото: Andrey Titov / Business Online / Global Look Press)

Центр спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) в телеграм‑канале опубликовал итоговый список российских спортсменов, которые примут участие в зимних Олимпийских играх‑2026 в Италии.

Всего на Олимпиаде-2026 выступят 13 российских спортсменов.

  • фигурное катание: Аделия Петросян, Петр Гуменник;
  • шорт‑трек: Алена Крылова, Иван Посашков;
  • лыжные гонки: Дарья Непряева, Савелий Коростелев;
  • конькобежный спорт: Ксения Коржова, Анастасия Семенова;
  • ски‑альпинизм: Никита Филиппов;
  • санный спорт: Дарья Олесик, Павел Репилов;
  • горнолыжный спорт: Семен Ефимов, Юлия Плешкова.

На Играх россияне будут выступать в нейтральном статусе.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

ЦРУ планирует постоянное присутствие США в Венесуэле — CNN

Во Франции резко ответили генсеку НАТО на слова о беспомощности Европы без США

Дума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет

«ЕП» узнала, что Зеленский обсудил уголовное дело против Лукашенко

Киргизия подала иск в суд ЕАЭС против России

Венгрия и Словакия совместно подадут в суд из-за запрета ЕС газа из России
