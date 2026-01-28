ЦСП опубликовал итоговый список россиян, которые выступят на Олимпиаде

Всего на Олимпийских играх в Италии выступят 13 российских спортсменов

Аделия Петросян (Фото: Andrey Titov / Business Online / Global Look Press)

Центр спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) в телеграм‑канале опубликовал итоговый список российских спортсменов, которые примут участие в зимних Олимпийских играх‑2026 в Италии.

Всего на Олимпиаде-2026 выступят 13 российских спортсменов.

фигурное катание: Аделия Петросян, Петр Гуменник;

шорт‑трек: Алена Крылова, Иван Посашков;

лыжные гонки: Дарья Непряева, Савелий Коростелев;

конькобежный спорт: Ксения Коржова, Анастасия Семенова;

ски‑альпинизм: Никита Филиппов;

санный спорт: Дарья Олесик, Павел Репилов;

горнолыжный спорт: Семен Ефимов, Юлия Плешкова.

На Играх россияне будут выступать в нейтральном статусе.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.