Уроженка Москвы вышла в полуфинал Australian Open
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира Australian Open.
В матче четвертьфинала Рыбакина обыграла вторую ракетку мира польку Игу Свентек со счетом 7:5, 6:1.
Следующей соперницей теннисистки станет американка Джесика Пегула (6).
В другом полуфинале сыграют белоруска Арина Соболенко (1) и украинка Элина Свитолина (12).
Рыбакина занимает пятое место в мировом рейтинге. На ее счету 11 титулов WTA в одиночном разряде. В 2022 году теннисистка стала победительницей Уимблдона. Спортсменка является уроженкой Москвы, но с 2018 года представляет Казахстан.
В женском одиночном разряде Australian Open ни одна представительница России не смогла войти в четвертьфинал.
Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
ЦРУ планирует постоянное присутствие США в Венесуэле — CNN
Во Франции резко ответили генсеку НАТО на слова о беспомощности Европы без США
Дума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
«ЕП» узнала, что Зеленский обсудил уголовное дело против Лукашенко
Киргизия подала иск в суд ЕАЭС против России
Венгрия и Словакия совместно подадут в суд из-за запрета ЕС газа из России