Уроженка Москвы вышла в полуфинал Australian Open

В четвертьфинале Рыбакина обыграла польку Игу Свентек со счетом 7:5, 6:1

Елена Рыбакина (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира Australian Open.

В матче четвертьфинала Рыбакина обыграла вторую ракетку мира польку Игу Свентек со счетом 7:5, 6:1.

Следующей соперницей теннисистки станет американка Джесика Пегула (6).

В другом полуфинале сыграют белоруска Арина Соболенко (1) и украинка Элина Свитолина (12).

Рыбакина занимает пятое место в мировом рейтинге. На ее счету 11 титулов WTA в одиночном разряде. В 2022 году теннисистка стала победительницей Уимблдона. Спортсменка является уроженкой Москвы, но с 2018 года представляет Казахстан.

В женском одиночном разряде Australian Open ни одна представительница России не смогла войти в четвертьфинал.

Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.