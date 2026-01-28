Демин повторил рекорд среди новичков в НБА
«Бруклин Нетс» проиграл «Финиксу» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 102:106.
Российский защитник «Бруклина» Егор Демин провел на площадке 30 минут 47 секунд. Он набрал 15 очков, став вторым в команде по результативности. Россиянин сделал пять подборов и три передачи, а также реализовал трехочковый бросок.
Россиянин отметился как минимум одним трехочковым броском в 33 матче подряд и сравнялся по этому показателю с рекордом среди новичков НБА. Ранее такого результата добивались только Ландри Шамет (в сезоне 2018/2019) и Руди Фернандес (в сезоне 2008/2009).
Летом 2025 года Демин был выбран на драфте НБА под восьмым номером, став самым высокозадрафтованным игроком из России в истории лиги.
«Бруклин» занимает 13-е место в Восточной конференции, одержав 12 побед при 33 поражениях. «Финикс» располагается на седьмой строчке Запада с 28 победами и 19 поражениями.
В следующем матче «Бруклин» 30 января в гостях сыграет с «Денвером», а «Финикс» в этот же день дома сыграет против «Детройта».
