Спорт
0

Демин повторил рекорд среди новичков в НБА

Демин повторил рекорд по серии игр с забитыми трехочковыми среди новичков НБА
Егор Демин забрасывал как минимум один трехочковый в 33 матчах подряд. Россиянин повторил рекорд среди новичков НБА
Егор Демин
Егор Демин (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

«Бруклин Нетс» проиграл «Финиксу» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 102:106.

Российский защитник «Бруклина» Егор Демин провел на площадке 30 минут 47 секунд. Он набрал 15 очков, став вторым в команде по результативности. Россиянин сделал пять подборов и три передачи, а также реализовал трехочковый бросок.

Россиянин отметился как минимум одним трехочковым броском в 33 матче подряд и сравнялся по этому показателю с рекордом среди новичков НБА. Ранее такого результата добивались только Ландри Шамет (в сезоне 2018/2019) и Руди Фернандес (в сезоне 2008/2009).

Россиянин Демин спровоцировал стычку в матче НБА
Спорт
Егор Демин

Летом 2025 года Демин был выбран на драфте НБА под восьмым номером, став самым высокозадрафтованным игроком из России в истории лиги.

«Бруклин» занимает 13-е место в Восточной конференции, одержав 12 побед при 33 поражениях. «Финикс» располагается на седьмой строчке Запада с 28 победами и 19 поражениями.

В следующем матче «Бруклин» 30 января в гостях сыграет с «Денвером», а «Финикс» в этот же день дома сыграет против «Детройта».

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Баскетбол Егор Демин Бруклин Нетс НБА
