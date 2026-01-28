Маск назвал главу МИД Польши «слюнявым идиотом»

Илон Маск (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Американский бизнесмен Илон Маск назвал главу МИД Польши Радослава Сикорского «слюнявым идиотом», в ответ на его слова о спутниках Starlink на Украине.

Перепалка случилась в соцсети Х. Польский политик обратился к Маску в X c вопросом, почему он не остановит «использование Starlink русскими». Министр также заявил, что Маск «зарабатывает на военных».

«Эй, крутой парень, почему бы тебе не помешать русским использовать для атак Starlink?», — написал Сикорский.

Маск в ответ написал, «этот слюнявый идиот даже не понимает, что Starlink — это основа системы связи для украинских военных».

Это не первый публичный конфликт Маска и Сикорского. В декабре прошлого года Маск написал в Х, что пора упразднить Европейский Союз. «Бюрократия ЕС медленно душит Европу», считает Маск. По его мнению, суверенитет пора вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ.

Предприниматель и раньше критически высказывался о деятельности блока, но его риторика ужесточилась после решения Еврокомиссии оштрафовать X на €120 млн за недостаточную прозрачность рекламы и пользовательских аккаунтов в рамках закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

Сикорский в ответ посоветовал Маску «лететь на Марс».