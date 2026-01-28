 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Маск назвал главу МИД Польши «слюнявым идиотом»

Бизнесмен Маск назвал главу МИД Польши Радослава Сикорского «слюнявым идиотом»
Сюжет
Военная операция на Украине
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Американский бизнесмен Илон Маск назвал главу МИД Польши Радослава Сикорского «слюнявым идиотом», в ответ на его слова о спутниках Starlink на Украине.

Перепалка случилась в соцсети Х. Польский политик обратился к Маску в X c вопросом, почему он не остановит «использование Starlink русскими». Министр также заявил, что Маск «зарабатывает на военных».

«Эй, крутой парень, почему бы тебе не помешать русским использовать для атак Starlink?», — написал Сикорский.

Маск в ответ написал, «этот слюнявый идиот даже не понимает, что Starlink — это основа системы связи для украинских военных».

Это не первый публичный конфликт Маска и Сикорского. В декабре прошлого года Маск написал в Х, что пора упразднить Европейский Союз. «Бюрократия ЕС медленно душит Европу», считает Маск. По его мнению, суверенитет пора вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ.

Илон Маск назвал себя инопланетянином
Общество
Илон Маск

Предприниматель и раньше критически высказывался о деятельности блока, но его риторика ужесточилась после решения Еврокомиссии оштрафовать X на €120 млн за недостаточную прозрачность рекламы и пользовательских аккаунтов в рамках закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

Сикорский в ответ посоветовал Маску «лететь на Марс».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЦРУ планирует постоянное присутствие США в Венесуэле — CNN

Во Франции резко ответили генсеку НАТО на слова о беспомощности Европы без США

Дума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет

«ЕП» узнала, что Зеленский обсудил уголовное дело против Лукашенко

Киргизия подала иск в суд ЕАЭС против России

Венгрия и Словакия совместно подадут в суд из-за запрета ЕС газа из России
Авторы
Теги
Персоны
Елена Наумова
Илон Маск Радослав Сикорский Польша Starlink
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Маск согласился с заявлением Дурова об идиотах и «дырявом» WhatsApp
Технологии и медиа
Илон Маск предсказал появление миллиардов человекоподобных роботов
Технологии и медиа
Маск приедет в Давос несмотря на многолетнюю критику форума
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 90,93 (+0,65) Инвестиции, 27 янв, 17:48 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 76,55 (+0,54) Инвестиции, 27 янв, 17:48
Летевший в Иркутск самолет Azur Air внепланово сел в Ханое Общество, 11:01
Вторая ракетка мира Свентек сравнила теннисистов с животными в зоопарке Спорт, 10:57
Российский форвард стал участником обмена в НХЛ Спорт, 10:56
В подмосковной Истре загорелось производственное здание Общество, 10:50
Джокович вышел в полуфинал Australian Open после травмы соперника Спорт, 10:48
От ИИ в найме до карьеры после 50 лет. Чего ждать от HR в 2026 году Образование, 10:45
Маск назвал главу МИД Польши «слюнявым идиотом» Политика, 10:43
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Демин повторил рекорд среди новичков в НБА Спорт, 10:41
У российских военных появились системы «Зубр» для уничтожения дронов Политика, 10:38
В Севастополе фрагментами сбитых БПЛА повреждены несколько домов Политика, 10:34
ЦСП опубликовал итоговый список россиян, которые выступят на Олимпиаде Спорт, 10:31
Бывшую первую леди Южной Кореи Ким Кон Хи приговорили к 20 месяцам тюрьмы Политика, 10:30
Уроженка Москвы вышла в полуфинал Australian Open Спорт, 10:30
Подросток получил 7 лет за подготовку поджога военкомата под Тверью Политика, 10:29