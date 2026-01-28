Три российских аэропорта приостановили полеты

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Аэропорты Сочи, Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных рейсов, сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничительные меры введены из соображений безопасности.

В Геленджике и Краснодаре ограничения на полеты вводят во второй раз с начала суток. В предыдущий раз авиасообщение было возобновлено в 7:58 мск.

В период с 20:00 до 9:00 над Краснодарским краем уничтожили 25 беспилотников. В 8:07 губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении двух воздушных целей над Черным морем, в регионе продолжает действовать воздушная тревога.