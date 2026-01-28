 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Три российских аэропорта приостановили полеты

Аэропорты Сочи, Геленджика и Краснодара приостановили полеты
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Аэропорты Сочи, Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных рейсов, сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничительные меры введены из соображений безопасности.

В Геленджике и Краснодаре ограничения на полеты вводят во второй раз с начала суток. В предыдущий раз авиасообщение было возобновлено в 7:58 мск.

Губернатор Севастополя сообщил о двух уничтоженных целях над морем
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В период с 20:00 до 9:00 над Краснодарским краем уничтожили 25 беспилотников. В 8:07 губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении двух воздушных целей над Черным морем, в регионе продолжает действовать воздушная тревога.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЦРУ планирует постоянное присутствие США в Венесуэле — CNN

Во Франции резко ответили генсеку НАТО на слова о беспомощности Европы без США

Дума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет

«ЕП» узнала, что Зеленский обсудил уголовное дело против Лукашенко

Киргизия подала иск в суд ЕАЭС против России

Венгрия и Словакия совместно подадут в суд из-за запрета ЕС газа из России
Авторы
Теги
Александра Озерова
Сочи Краснодар Геленджик аэропорты
Материалы по теме
Аэропорты Саратова и Калуги приостановили полеты
Политика
Аэропорт Краснодара временно ограничил полеты
Политика
В аэропортах Краснодара, Геленджика и Волгограда ограничили полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 90,93 (+0,65) Инвестиции, 27 янв, 17:48 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 76,55 (+0,54) Инвестиции, 27 янв, 17:48
Летевший в Иркутск самолет Azur Air внепланово сел в Ханое Общество, 11:01
Вторая ракетка мира Свентек сравнила теннисистов с животными в зоопарке Спорт, 10:57
Российский форвард стал участником обмена в НХЛ Спорт, 10:56
В подмосковной Истре загорелось производственное здание Общество, 10:50
Джокович вышел в полуфинал Australian Open после травмы соперника Спорт, 10:48
От ИИ в найме до карьеры после 50 лет. Чего ждать от HR в 2026 году Образование, 10:45
Маск назвал главу МИД Польши «слюнявым идиотом» Политика, 10:43
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Демин повторил рекорд среди новичков в НБА Спорт, 10:41
У российских военных появились системы «Зубр» для уничтожения дронов Политика, 10:38
В Севастополе фрагментами сбитых БПЛА повреждены несколько домов Политика, 10:34
ЦСП опубликовал итоговый список россиян, которые выступят на Олимпиаде Спорт, 10:31
Бывшую первую леди Южной Кореи Ким Кон Хи приговорили к 20 месяцам тюрьмы Политика, 10:30
Уроженка Москвы вышла в полуфинал Australian Open Спорт, 10:30
Подросток получил 7 лет за подготовку поджога военкомата под Тверью Политика, 10:29