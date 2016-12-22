Росгвардия отчиталась о массовых проверках ЧОПов в торговых центрах

Сотрудники спецслужбы после проверок 930 охраняющих торговые центры и учебные заведения ЧОПов выявили 575 нарушений. Ранее Росгвардия сообщала о планах провести внеплановые проверки более чем в 5 тыс. охранных учреждений

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Росгвардия сообщила об усилении контроля за частными охранными предприятиями (ЧОП), которые обеспечивают безопасность торговых центров, учебных заведений и других мест, где могут массово находится люди. Об этом РБК сообщили в департаменте по взаимодействию со СМИ спецслужбы.

Соответствующее указание Росгвардия направила во все округа 28 марта. Сотрудники региональных подразделений Росгвардии проверяют работу охранных учреждений на соответствие требованиям законодательства и ищут возможные нарушения.

В спецслужбе сообщили, что совместно с другими правоохранительными органами уже провели 930 проверок, во время которых было выявлено 575 нарушений. «Работа по устранению выявленных нарушений находится на личном контроле руководителей территориальных органов Росгвардии», — говорится в сообщении пресс-службы.

3 апреля Росгвардия анонсировала проверку более 5 тыс. частных охранных предприятий по всей России в связи с пожаром в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого, по официальным данным, погибли 64 человека. В спецслужбе заверили, что не будут проводит переаттестацию ЧОПов. По подсчетам начальника главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии генерал-лейтенанта полиции Леонида Веденова, всего в России к настоящему времени находится более 26 тыс. объектов массового посещения граждан, которые охраняют более 5 тыс. ЧОПов.

Также Генпрокуратура 4 апреля сообщала о закрытии 15 торговых центров после внеочередных проверок. Официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной отметил, что торговые центры закроются в «районе Урала», не назвав при этом конкретные города. По его словам, самыми распространенными нарушениями стали отсутствие указателей у выхода, захламленное состояние эвакуационных выходов и неработающие системы противопожарной сигнализации и тушения.

Массовые проверки торговых центров по всей территории России начались после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, который произошел 25 марта. По данным МЧС, жертвами происшествия стали 64 человека, среди которых 41 ребенок. По версии следователей, в здании торгового центра не сработала пожарная сигнализация, охранник выключил систему противопожарной безопасности.