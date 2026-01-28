Вторая ракетка мира Свентек сравнила теннисистов с животными в зоопарке

Ранее в сети появилось видео с камер видеонаблюдения, где охрана не пропускала Свентек на территорию корта без аккредитации

Ига Свентек (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Вторая ракетка мира полька Ига Свентек сравнила теннисистов с животными в зоопарке и заявила во время пресс-конференции в рамках турнира Australian Open, что они должны иметь больше личного пространства.

«Мы теннисисты или животные в зоопарке, за которыми наблюдают, даже когда они какают? Ладно, это, конечно, преувеличение, но было бы неплохо иметь немного личного пространства <...> На нас должны смотреть на корте, на пресс-конференциях. В этом наша работа, а не в том, чтобы стать мемом, когда забываешь аккредитацию», — сказала Свентек.

Ранее в сети появилось видео с камер наблюдения Australian Open, на котором охрана не пускает польку на территорию спортивного комплекса без аккредитации. Также было опубликовано видео с американкой Кори Гауфф, где она разбила ракетку в подтрибунном помещении после поражения от украинки Элины Свитолиной.

В матче четвертьфинала турнира Свентек проиграла пятой ракетке мира казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной со счетом 7:5, 6:1.

24-летняя Свентек занимает второе место в мировом рейтинге. На ее счету 25 титулов WTA в одиночном разряде и бронзовая медаль Олимпийских игр (2024).