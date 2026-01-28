У российских военных появились системы «Зубр» для уничтожения дронов

Video

Госкорпорация «Ростех» впервые поставила российским военным системы «Зубр», предназначенные для прикрытия объектов инфраструктуры от беспилотников, сообщила пресс-служба компании.

На кадрах запечатлена работа пулеметного комплекса — система в дистанционном режиме наводится на летящий беспилотник и поражает цель.

Как сообщил «Ростех», комплекс обнаруживает воздушные цели, в том числе малоразмерные беспилотные летательные аппараты и барражирующие боеприпасы, и берет их на сопровождение. Оператору остается только дать команду на поражение.

Сколько именно систем передали российским военным, не уточняется.

«Зубр» комплектуется четырьмя модулями, пунктом управления и собственной радиолокационной станцией. ТАСС со ссылкой на имевшиеся в распоряжении редакции данные разработчиков писал, что система оснащена пулеметами ГШГ-7,62 и ПКТМ и способна обнаруживать цели на расстоянии до 1,5 тыс. м.

Комплексы уже начали дежурство по обеспечению защиты объектов инфраструктуры.