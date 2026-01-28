 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Российский форвард стал участником обмена в НХЛ

«Нью-Йорк Айлендерс» обменял российского форварда Цыплакова в «Нью-Джерси»
Максим Цыплаков перешел из «Айлендерс» в «Нью-Джерси»
Максим Цыплаков
Максим Цыплаков (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

«Нью-Йорк Айлендерс» обменял в «Нью-Джерси Девилз» российского форварда Максима Цыплакова. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Взамен «Айлендерс» получили 34-летнего чешского форварда Онджея Палата, а также выбор в третьем раунде драфта 2026 года и выбор в шестом раунде драфта 2027-го.

27-летний Цыплаков проводил второй сезон в НХЛ. В прошлом на его счету было 77 матчей и 35 набранных очков (10+25), но в этом россиянин выступает неудачно, набрав всего 2 (1+1) очка в 27 играх и часто выпадая из состава.

Контракт Цыплакова с зарплатой в $2,25 млн в год действует до конца сезона 2026/27.

В составе «Нью-Джерси» также выступают российские форварды Евгений Дадонов и Арсений Грицюк.

Палат за 14 сезонов в НХЛ набрал 515 (181+334) очков в 876 матчах, выиграл два Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2020, 2021).

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Нью-Джерси Девилз Нью-Йорк Айлендерс россияне в НХЛ
