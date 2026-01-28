В США назвали ключевой фактор авиакатастрофы с российскими фигуристами

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Главным фактором катастрофы пассажирского самолета в США, в которой год назад погибли российские фигуристы, стало размещение маршрута вертолета на его пути. Об этом заявила глава Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Хоменди, сообщает The Washington Post.

«Этот вертолетный маршрут вообще не должен был там быть», — сказала Хоменди. Она сочла эту авиакатастрофу «на 100% предотвратимой». Следствие также раскритиковало работу армии США, которая не предупредила пилотов о том, что их данные о высоте могут быть неточными. По данным Федерального управления гражданской авиации, армия не обучила своих пилотов работе в перегруженном воздушном пространстве.

Члены экипажа вертолета, в свою очередь, по данным WP, могли перепутать более удаленный самолет с коммерческим, которого они должны были избегать. Экипаж судна не получил предупреждений о вертолете от диспетчера.

Хоменди отметила, что столкновения вертолета и самолета можно было бы избежать, если бы все лайнеры обязали транслировать свое местоположение и получать информацию о чужом.

Следствие выяснило, что за несколько минут до катастрофы воздушное пространство в аэропорту было крайне загружено. Диспетчер контролировал полеты пяти вертолетов и шести самолетов, проведя более пяти часов без помощи других диспетчеров. Сигналы о столкновении звучали девять раз за 18 минут до крушения.

Рейсовый самолет, следовавший из Канзаса, столкнулся с вертолетом Black Hawk 30 января 2025 года при заходе на посадку. На борту находились 64 человека, включая чемпионов мира 1994 года по фигурному катанию Евгению Шишкову и Вадима Наумова, а также бронзового призера чемпионата СССР Инну Волянскую.