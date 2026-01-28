 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Авиакатастрофа в Вашингтоне⁠,
0

В США назвали ключевой фактор авиакатастрофы с российскими фигуристами

WP: вертолет стал ключевым фактором крушения в США лайнера с фигуристами
Сюжет
Авиакатастрофа в Вашингтоне
Фото: Eduardo Munoz / Reuters
Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Главным фактором катастрофы пассажирского самолета в США, в которой год назад погибли российские фигуристы, стало размещение маршрута вертолета на его пути. Об этом заявила глава Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Хоменди, сообщает The Washington Post.

«Этот вертолетный маршрут вообще не должен был там быть», — сказала Хоменди. Она сочла эту авиакатастрофу «на 100% предотвратимой». Следствие также раскритиковало работу армии США, которая не предупредила пилотов о том, что их данные о высоте могут быть неточными. По данным Федерального управления гражданской авиации, армия не обучила своих пилотов работе в перегруженном воздушном пространстве.

Члены экипажа вертолета, в свою очередь, по данным WP, могли перепутать более удаленный самолет с коммерческим, которого они должны были избегать. Экипаж судна не получил предупреждений о вертолете от диспетчера.

Минтранс Казахстана представил отчет по причинам крушения самолета AZAL
Политика
Фото:Azamat Sarsenbayev / XinHua / Global Look Press

Хоменди отметила, что столкновения вертолета и самолета можно было бы избежать, если бы все лайнеры обязали транслировать свое местоположение и получать информацию о чужом.

Следствие выяснило, что за несколько минут до катастрофы воздушное пространство в аэропорту было крайне загружено. Диспетчер контролировал полеты пяти вертолетов и шести самолетов, проведя более пяти часов без помощи других диспетчеров. Сигналы о столкновении звучали девять раз за 18 минут до крушения.

Рейсовый самолет, следовавший из Канзаса, столкнулся с вертолетом Black Hawk 30 января 2025 года при заходе на посадку. На борту находились 64 человека, включая чемпионов мира 1994 года по фигурному катанию Евгению Шишкову и Вадима Наумова, а также бронзового призера чемпионата СССР Инну Волянскую.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Фицо назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине

Сотовые операторы прекратили маркировать звонки из крупных банков

Минздрав обязал обеспечивать беременным два визита к психологу

Politico узнало о планах Франции запретить чиновникам Google Meet и Zoom

США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы

В Словакии назвали размер ущерба при прекращении поставок газа из России
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Самолеты крушение судна вертолеты США
Материалы по теме
Аэропорт Шереметьево остановил прием самолетов из-за снегопада
Общество
Три активиста попытались вывести из строя личный самолет канцлера Мерца
Политика
Ущерб от посадки самолета в поле в Сибири составил почти 119 млн руб.
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 90,93 (+0,65) Инвестиции, 27 янв, 17:48 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 76,55 (+0,54) Инвестиции, 27 янв, 17:48
В России в четыре раза за год вырос спрос на осиновые колья Общество, 12:35
Из-за пожара в пятизвездочном отеле в Куршевеле эвакуировали 270 человек Общество, 12:26
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:25
Орбан обвинил Киев в коррупции и отказался выделять Украине деньги Политика, 12:23
Путин поздравил президента ЦАР с победой на выборах Политика, 12:21
США отпустили двух российских моряков с танкера Marinera Политика, 12:19
Высота снежного покрова в Москве впервые с начала зимы превысила полметра Общество, 12:18
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
В Совбезе раскрыли детали новой доктрины информационной безопасности Политика, 12:17
В ЕС предложили перейти к стратегии выживания из-за сдвига с США Политика, 12:15
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
Politico сообщило, что в ЕС все чаще обсуждают здоровье Трампа Политика, 12:07
Расследование дела блогера Гасанова о неуплате налогов завершено Общество, 12:06
Как определить рублевый курс USDT. Что с ним не так Крипто, 12:05
Бывший гитарист «Любэ» ушел с поста сенатора на военную операцию Политика, 12:02