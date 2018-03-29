Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,02 57,41 EUR Нал. 71,67 70,83 USD Бирж. 57,72 +0,21 EUR Бирж. 71,02 -0,33 USD ЦБ. 57,56 +0,39 EUR ЦБ. 71,33 +0,07 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 7683,50 -155,50 MOEX 2249,23 -0,59% RTS 1226,80 -1,38% Brent 69,02 -1,13% DJIA 23848,42 -0,04% Nasdaq 6949,23 -0,85% FTSE 7044,74 +0,64%
Как компенсировать бизнесу повышение НДФЛ
Лента новостей
СМИ узнали о возможном закрытии генконсульства США в Петербурге 05:18, Политика Холдинг Мамута приобрел онлайн-кинотеатр Okko 05:00, Бизнес В Чечне заявили о готовности Кадырова найти украинского пранкера 04:17, Политика В Лондоне предложили ограничить обслуживание российских евробондов 03:37, Экономика В Мексике приговорили к 25 годам колонии убивших журналиста полицейских 03:31, Общество В США задержали угрожавшего устроить стрельбу в школе ученика 02:33, Общество Киев предложил заключить новый договор с Россией вместо Договора о дружбе 01:47, Политика Лондон объяснил международный ответ Москве «концом всеобщего терпения» 01:04, Политика В Москве загорелся ангар 00:33, Общество В Краснодаре из детской больницы эвакуировали более 130 человек 00:18, Общество «Сделать Россию великой»: как в Британии поборются с «русскими деньгами» 28 мар, 23:45, Политика В Москве при столкновении двух грузовиков разлилось 20 т топлива 28 мар, 23:41, Общество «Ростех» и Renault конвертируют 61,4 млрд руб. долга АвтоВАЗа в акции 28 мар, 23:35, Бизнес Как сотрудники «Зимней вишни» объяснили судье свои действия на пожаре 28 мар, 23:32, Общество Скотленд-Ярд выяснил вероятное место отравления Скрипалей 28 мар, 22:58, Общество Индия запросила у Facebook разъяснений об утечке данных пользователей 28 мар, 22:53, Технологии и медиа ФСБ завела дело на украинских пограничников за задержание крымского судна 28 мар, 22:39, Общество Верховный суд отказался возвращать Марсову полю статус гайд-парка 28 мар, 22:08, Общество Трейдеры предупредили о риске роста цен на бензин до 5 руб. на литр 28 мар, 22:00, Бизнес Появилось видео с места задержания Варламова в Москве 28 мар, 22:00, Общество МИД возмутился ответом США о нехватке персонала для выдачи виз 28 мар, 21:56, Политика Потерявшие родных жители Кемерово пожаловались на МВД и МЧС в прокуратуру 28 мар, 21:44, Общество Сенаторы предложили десятикратные штрафы за недостаток сведений о товарах 28 мар, 21:27, Бизнес В Москве задержали Илью Варламова 28 мар, 21:22, Общество В МЧС признали отсутствие проверок ТЦ «Зимняя вишня» с 2012 года 28 мар, 21:18, Общество В СК объяснили изъятие телефонов у жителей Магадана 28 мар, 21:15, Общество Структура «Ростеха» построит электростанцию в Тамани 28 мар, 21:03, Бизнес Воробьев сменил Собянина в руководстве московского главка Росгвардии 28 мар, 20:57, Общество
Как компенсировать бизнесу повышение НДФЛ
Газета № 055 (2779) (2903) Экономика, 28 мар, 17:27
0
Михаил Орлов Как компенсировать бизнесу повышение НДФЛ
Решение повысить подоходный налог можно обсуждать лишь вместе с предложениями бизнеса о снижении суммарной ставки страховых платежей

Эффективность налоговой системы любой страны оценивается исходя из главной ее задачи — обеспечить доходами государственные нужды. Однако помимо чисто фискальной задачи налоговая система должна еще и содействовать экономическому развитию страны. В условиях глобализации усиливается конкурентная борьба разных юрисдикций за привлечение мобильных ресурсов — инвестиционного капитала и рабочих рук. Об этом нельзя забывать при реформировании налоговой системы России. И именно в этом контексте стоит оценивать обсуждаемую в правительстве идею повысить НДФЛ с 13 до 15%.

Обновление системы

Чуть больше года назад — 1 декабря 2016 года — президент России в послании Федеральному собранию так сформулировал главную задачу налоговой политики: «Мы должны так ориентировать нашу налоговую систему, чтобы она работала на главную цель: на стимулирование деловой активности, на рост экономики и инвестиций, создавала конкурентные условия для развития наших предприятий». И этот посыл был с надеждой воспринят бизнес-сообществом, учитывая, что в том же послании президент поручил подготовить соответствующие решения, которые должны были вступить в силу с 2019 года.

В 2017 году для выработки предложений по налоговой реформе на площадке бюджетного комитета Думы были созданы рабочие группы из представителей бизнес-объединений. Некоторые предложения предпринимательского сообщества уже даже реализованы в законах, рассмотренных и принятых Государственной думой в 2017 году. Однако основная работа по тонкой настройке налоговой системы еще впереди, и бизнес ждет предложения, направленные на стимулирование деловой активности.

На этом фоне идея повысить подоходный налог стала крайне неожиданной. С одной стороны, хорошей новостью является то, что повышение не означает возрождения прогрессивной шкалы ставки НДФЛ, которая пугает не только дополнительным налоговым бременем на фонд оплаты труда (ФОТ), но и сложностью администрирования. С другой стороны, повышение плоской шкалы ухудшает для работодателей конкурентные условия в борьбе за квалифицированные трудовые ресурсы на постсоветском пространстве.

Плюсы и минусы

Конечно, даже ставка НДФЛ в 15% сохранит Россию в списке стран, предлагающих очень низкий уровень налоговых изъятий из фонда оплаты труда. Однако, оценивая налоговую нагрузку на ФОТ, нельзя говорить только о налогообложении доходов работника. Следует обратить внимание и на размер дополнительных начислений на ФОТ, которые обязан производить работодатель. И здесь конкурентные преимущества российской налоговой системы не столь очевидны. Суммарная ставка страховых взносов, уплачиваемых работодателем с ФОТа, составляет 30%. Конечно же, это не самые большие начисления среди развитых стран. Например, работодатель в Бельгии, Швеции или Германии уплачивает больше.

Но лучше сравнивать Россию с теми странами, с которыми она действительно конкурирует на рынке трудовых ресурсов — прежде всего с бывшими республиками СССР. Итак, если реформа НДФЛ в России состоится, то нагрузка на ФОТ будет 15% плюс 30%. У Казахстана эти показатели соответственно 10 и 11%; в Грузии подоходный налог составляет 20% и нет начислений на ФОТ (обсуждается возможность введения взносов в Пенсионный фонд в размере 2%); на Украине — 18 и 22%; в Белоруссии — 13 и 34%; Армении — до 36 и 10%; в Азербайджане — до 25 и 22%.

Таким образом, у многих наших соседей и ближайших конкурентов за трудовые ресурсы нагрузка на фонд оплаты труда ниже, чем в России сейчас. В Белоруссии, Армении и Азербайджане общая нагрузка выше, но там обсуждается снижение. Должны ли мы это учитывать, принимая решение о повышении ставки НДФЛ? Очевидно, что да.

Конечно же, предлагаемая мера приведет к повышению доходов регионов. Правда, введение необлагаемого минимума при уплате НДФЛ, по-видимому, приведет к перераспределению доходов в пользу тех регионов, где уровень зарплат выше, и сократит доходы регионов с низкими зарплатами. При повышении ставки следует оценить и риск ухода зарплат в тень. Едва ли крупный и средний бизнес будет скрывать реальную зарплату своих работников из-за дополнительных 2% НДФЛ. Но для малого бизнеса такое повышение может стать дополнительным аргументом в пользу «конвертных форм» зарплаты.

Не только НДФЛ

Лично мне пока не очень понятна логика авторов идеи повысить ставку НДФЛ до 15%, но, на мой взгляд, такое решение можно обсуждать лишь одновременно с предложениями бизнеса о снижении суммарной ставки страховых платежей. Однако о такой дискуссии пока не слышно.

Проблема реформирования страховых платежей, начисляемых на ФОТ, назрела уже давно. Первый шаг был сделан два года назад, когда страховые взносы вернули в сферу регулирования Налогового кодекса и передали контроль за их уплатой в налоговые органы. Но реформу следует довести до конца. Ее завершением должно стать признание страховых платежей равноправными налогами с полной интеграцией в налоговую систему, а также существенное снижение ставки, как минимум до 20%. Это позволит сохранить приемлемый уровень налогообложения фонда оплаты труда в России, хотя и приведет к нехватке средств во внебюджетных фондах — пенсионного, медицинского и социального страхования.

Но проблема дефицита внебюджетных фондов существует и сейчас. На мой взгляд, ее следует решать путем отказа от страхового механизма финансирования и признанием, что финансирование социальных программ должно осуществляться за счет общих бюджетных поступлений. И в данном случае расходы на пенсионное обеспечение граждан ничем не отличаются от расходов на образование, на которые государство направляет свои общие доходы, не выделяя их в отдельный фонд с отдельными правилами формирования. Следует и при остальных социальных затратах отказаться от целевого назначения платежей от ФОТ, финансирование программ осуществлять за счет общих доходов, а объем социальных обязательств отвязать от совокупного ФОТ в России.

По-видимому, предложение повысить ставку НДФЛ до 15% — хороший повод начать второй этап реформы страховых взносов.

Об авторах
Михаил Орлов партнер, руководитель департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение , подоходный налог , страховые взносы , налоговая реформа
Материалы по теме
Минфин рассказал о целях изменения налоговой системы Экономика
Дворкович не увидел «ничего страшного» в увеличении НДФЛ до 15% Экономика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.