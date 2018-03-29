Как компенсировать бизнесу повышение НДФЛ

Решение повысить подоходный налог можно обсуждать лишь вместе с предложениями бизнеса о снижении суммарной ставки страховых платежей

Эффективность налоговой системы любой страны оценивается исходя из главной ее задачи — обеспечить доходами государственные нужды. Однако помимо чисто фискальной задачи налоговая система должна еще и содействовать экономическому развитию страны. В условиях глобализации усиливается конкурентная борьба разных юрисдикций за привлечение мобильных ресурсов — инвестиционного капитала и рабочих рук. Об этом нельзя забывать при реформировании налоговой системы России. И именно в этом контексте стоит оценивать обсуждаемую в правительстве идею повысить НДФЛ с 13 до 15%.

Обновление системы

Чуть больше года назад — 1 декабря 2016 года — президент России в послании Федеральному собранию так сформулировал главную задачу налоговой политики: «Мы должны так ориентировать нашу налоговую систему, чтобы она работала на главную цель: на стимулирование деловой активности, на рост экономики и инвестиций, создавала конкурентные условия для развития наших предприятий». И этот посыл был с надеждой воспринят бизнес-сообществом, учитывая, что в том же послании президент поручил подготовить соответствующие решения, которые должны были вступить в силу с 2019 года.

В 2017 году для выработки предложений по налоговой реформе на площадке бюджетного комитета Думы были созданы рабочие группы из представителей бизнес-объединений. Некоторые предложения предпринимательского сообщества уже даже реализованы в законах, рассмотренных и принятых Государственной думой в 2017 году. Однако основная работа по тонкой настройке налоговой системы еще впереди, и бизнес ждет предложения, направленные на стимулирование деловой активности.

На этом фоне идея повысить подоходный налог стала крайне неожиданной. С одной стороны, хорошей новостью является то, что повышение не означает возрождения прогрессивной шкалы ставки НДФЛ, которая пугает не только дополнительным налоговым бременем на фонд оплаты труда (ФОТ), но и сложностью администрирования. С другой стороны, повышение плоской шкалы ухудшает для работодателей конкурентные условия в борьбе за квалифицированные трудовые ресурсы на постсоветском пространстве.

Плюсы и минусы

Конечно, даже ставка НДФЛ в 15% сохранит Россию в списке стран, предлагающих очень низкий уровень налоговых изъятий из фонда оплаты труда. Однако, оценивая налоговую нагрузку на ФОТ, нельзя говорить только о налогообложении доходов работника. Следует обратить внимание и на размер дополнительных начислений на ФОТ, которые обязан производить работодатель. И здесь конкурентные преимущества российской налоговой системы не столь очевидны. Суммарная ставка страховых взносов, уплачиваемых работодателем с ФОТа, составляет 30%. Конечно же, это не самые большие начисления среди развитых стран. Например, работодатель в Бельгии, Швеции или Германии уплачивает больше.

Но лучше сравнивать Россию с теми странами, с которыми она действительно конкурирует на рынке трудовых ресурсов — прежде всего с бывшими республиками СССР. Итак, если реформа НДФЛ в России состоится, то нагрузка на ФОТ будет 15% плюс 30%. У Казахстана эти показатели соответственно 10 и 11%; в Грузии подоходный налог составляет 20% и нет начислений на ФОТ (обсуждается возможность введения взносов в Пенсионный фонд в размере 2%); на Украине — 18 и 22%; в Белоруссии — 13 и 34%; Армении — до 36 и 10%; в Азербайджане — до 25 и 22%.

Таким образом, у многих наших соседей и ближайших конкурентов за трудовые ресурсы нагрузка на фонд оплаты труда ниже, чем в России сейчас. В Белоруссии, Армении и Азербайджане общая нагрузка выше, но там обсуждается снижение. Должны ли мы это учитывать, принимая решение о повышении ставки НДФЛ? Очевидно, что да.

Конечно же, предлагаемая мера приведет к повышению доходов регионов. Правда, введение необлагаемого минимума при уплате НДФЛ, по-видимому, приведет к перераспределению доходов в пользу тех регионов, где уровень зарплат выше, и сократит доходы регионов с низкими зарплатами. При повышении ставки следует оценить и риск ухода зарплат в тень. Едва ли крупный и средний бизнес будет скрывать реальную зарплату своих работников из-за дополнительных 2% НДФЛ. Но для малого бизнеса такое повышение может стать дополнительным аргументом в пользу «конвертных форм» зарплаты.

Не только НДФЛ

Лично мне пока не очень понятна логика авторов идеи повысить ставку НДФЛ до 15%, но, на мой взгляд, такое решение можно обсуждать лишь одновременно с предложениями бизнеса о снижении суммарной ставки страховых платежей. Однако о такой дискуссии пока не слышно.

Проблема реформирования страховых платежей, начисляемых на ФОТ, назрела уже давно. Первый шаг был сделан два года назад, когда страховые взносы вернули в сферу регулирования Налогового кодекса и передали контроль за их уплатой в налоговые органы. Но реформу следует довести до конца. Ее завершением должно стать признание страховых платежей равноправными налогами с полной интеграцией в налоговую систему, а также существенное снижение ставки, как минимум до 20%. Это позволит сохранить приемлемый уровень налогообложения фонда оплаты труда в России, хотя и приведет к нехватке средств во внебюджетных фондах — пенсионного, медицинского и социального страхования.

Но проблема дефицита внебюджетных фондов существует и сейчас. На мой взгляд, ее следует решать путем отказа от страхового механизма финансирования и признанием, что финансирование социальных программ должно осуществляться за счет общих бюджетных поступлений. И в данном случае расходы на пенсионное обеспечение граждан ничем не отличаются от расходов на образование, на которые государство направляет свои общие доходы, не выделяя их в отдельный фонд с отдельными правилами формирования. Следует и при остальных социальных затратах отказаться от целевого назначения платежей от ФОТ, финансирование программ осуществлять за счет общих доходов, а объем социальных обязательств отвязать от совокупного ФОТ в России.

По-видимому, предложение повысить ставку НДФЛ до 15% — хороший повод начать второй этап реформы страховых взносов.