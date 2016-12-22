СМИ узнали о «достигнутом консенсусе» в вопросе повышения НДФЛ

На одном из первых после выборов президента совещаний в правительстве обсуждалось повышение НДФЛ до 15%. Окончательного решения нет, но «консенсус достигнут», сообщают «Ведомости»

Дмитрий Медведев (справа) (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Правительство на одном из первых после выборов президента совещании вернулось к обсуждению вопроса о повышении НДФЛ, сообщает в четверг газета «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников и человека, знающего это от участников совещания.

В частности, по данным издания, на совещании у премьера Дмитрия Медведева обсуждалось повышение ставки НДФЛ на 2 п.п., до 15%, с введением необлагаемого минимума. По словам одного из собеседников газеты, решение окончательно не принято, по словам другого — «консенсус достигнут».

Помимо этого, уточняет издание, на совещании обсуждалось введение налога с продаж, отмена льгот по НДС для социальных товаров и повышение НДС при снижении страховых социальных взносов.

Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова в беседе с «Ведомостями» заявила, что в правительстве обсуждаются разные меры, однако все они пока только предложения. Решения, по ее словам, будут приняты позже.

Представители первого вице-премьера Игоря Шувалова и Минфина отказались от комментариев, добавляет газета. Представитель Минэкономразвития не ответил на запрос «Ведомостей».

В середине февраля РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству, писал, что вопрос о повышении НДФЛ до 15% может быть принят в правительстве после президентских выборов. «Велика вероятность, что после президентских выборов правительство примет решение о повышении подоходного налога до 15%», — говорил собеседник.

Глава Минфина Антон Силуанов в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи выступал против увеличения ставки НДФЛ. «Мне кажется, не надо трогать налог, который нормально работает», — говорил тогда министр.