Инвестициям ставят блокчейн

Как вложиться в новую технологию через индексные фонды

На рынке вскоре появится несколько биржевых фондов, позволяющих инвестировать в сферу блокчейна. Эти инструменты дадут возможность заработать на интересе к блокчейну, не прибегая к криптовалютам

Иллюстрация: Тим Яржомбек для РБК

В ноябре в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) было подано несколько заявок на создание биржевых фондов (ETF — Exchange traded fund), инвестирующих в блокчейн-компании. Заявки подали американские управляющие компании Reality Shares, First Trust, Amplify и Horizon — они будут вкладываться в акции фирм, каким-либо образом связанных с развитием и внедрением технологии блокчейна.​

Блокчейн — это технология распределенных реестров, ставшая одной из самых обсуждаемых тем последних двух лет. Технология блокчейна внезапна стала нужна всем: ее внедряют финансовые организации и государственные структуры, на блокчейне работает система цифровых денег — криптовалют. Неудивительно, что традиционные инвесторы также ищут способы вложиться в технологию через создание подобных фондов.

Фонды, привязанные к развитию блокчейна, появятся на рынке впервые. РБК разбирался, стоит ли инвестировать в индексные фонды подобного типа.

Что хотят сделать

Reality Shares Nasdaq Blockchain Economy ETF, First Trust Indxx Blockchain ETF и Horizons Blockchain ETF будут фондами с пассивным управлением. «Пассивное управление значит, что, формируя инвестиционный портфель, управляющие фонда будут осуществлять вложения в соответствии со структурой специального индекса», — объясняет исполнительный директор УК «ФинЭкс Плюс» Владимир Крейндель, то есть в инвестиционный портфель фондов будут входить акции компаний, используемые для расчета фондовых индексов.

В индекс Reality Shares Nasdaq Blockchain Economy и в соответствующий фонд войдут бумаги глобальных компаний, которые осуществляют вложения в «развитие, изучение, поддержку, разработку и использование технологии блокчейна». Например, это может быть создание системы проверки трансграничных платежей посредством блокчейна, работа над более эффективной системой хранения и защиты облачных цифровых данных и т.д., говорится в заявке на регистрацию фонда. Точный список компаний, подпадающих под это определение, в заявке не приводится.

В расчет данного индекса будут включаться компании с капитализацией более $200 млн, бумаги которых находятся в свободном обращении на рынке и средний дневной оборот которых в течение шести месяцев превышает $1 млн.

Похожим образом формируются и два других индекса — Indxx Global Blockchain и Horizons Blockchain. В Indxx Global Blockchain Index войдут компании, которые активно инвестируют в блокчейн, развивают данную технологию или создают продукты на его базе. В Horizons Blockchain Index в отличие от других индексов будут допускаться лишь бумаги участников рынка с капитализацией выше $250 млн. Туда войдут акции компаний, которые будут «непосредственно участвовать в адаптации и интеграции блокчейн-технологии», следует из заявки.

Четвертый фонд (Amplify Blockchain Leaders ETF) в случае одобрения заявки будет находиться под активным управлением, то есть бумаги для инвестирования будут выбирать управляющие фондом. В портфель могут попасть бумаги компаний, которые извлекают выгоду из спроса на основанные на технологии блокчейна проекты (например, связанные с майнингом и криптовалютами) или которые инвестирует в проекты, развивающие данную технологию. Также фонд может владеть бумагами других фондов, инвестирующих, например, в биткоин.

Как получить доступ к рынку Чтобы иметь возможность приобрести бумаги ETF, российскому инвестору необходимо заключить соответствующий договор с брокером, обеспечивающим доступ на международные фондовые площадки. За операции российский брокер будет брать комиссию, которая в среднем составляет около 0,04% от суммы сделки. При этом брокер будет выступать налоговым агентом своего клиента (платить НДФЛ 13% от прибыли, которая складывается из изменения курса ценных бумаг и валютного курса в случае продажи бумаг).

Бумаги для вложений

Какие именно бумаги могут войти в индексы, в заявках не уточняется. Если же судить по тому, как будут формироваться индексы, то речь, скорее всего, пойдет о широком спектре компаний — от узких, специализирующихся только на блокчейне, до организаций, связанных с данной технологией очень косвенно.

Reality Shares Nasdaq Blockchain Economy ETF на своем официальном сайте уже раскрыл несколько интересующих фонд компаний. Среди возможных претендентов перечисляются немецкий производитель программного обеспечения SAP, американский онлайн-ретейлер Overstock, японская финансово-промышленная группа Hitachi, ирландская консалтинговая компания Accenture и переключившаяся с добычи золота на добычу биткоинов исландская фирма HIVE Blockchain Technologies.

Все эти компании или занимаются развитием и внедрениемблокчейна или в него инвестируют. И бумаги всех перечисленных компаний с начала года показали заметный рост. Самый большой скачок в цене произошел у Overstock.com (OSTK) — плюс 248%. «Это удалось благодаря как раз инвестициям в блокчейн. Компания создала альтернативную трейдинговую систему tZero на базе блокчейна», — рассказывает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов. По его словам, tZero, помогающая снизить расходы при совершении биржевых операций, уже даже получила одобрение SEC в качестве трейдинговой системы, на которой возможно официальное обращение токенов.

Более крупные компании из списка — Accenture и SAP — с начала года также повысили свою капитализацию, на 25,6 и 31,7% соответственно. Правда, их рост был вызван не столько ажиотажем вокруг блокчейна, сколько увеличением выручки, активов и количества клиентов, уверен Меркулов. Тем не менее эти две компании в текущем году инвестируют порядка $700 млн в блокчейн-проекты. Результат от этих инвестиций стоит ждать примерно через два года, прогнозирует аналитик.

Помимо перечисленных компаний в индексы могут также попасть бумаги таких гигантов, как J.P. Morgan, Goldman Sachs и Morgan Stanley, которые неоднократно высказывались о судьбах криптовалют и, по всей видимости, собираются в их жизни активно участвовать.

«У бумаг компаний, связанных с технологией блокчейна, есть большой потенциал роста», — прогнозирует Вадим Меркулов. На ожиданиях развития технологии блокчейна инвесторы уже начали вкладываться в подобные бумаги. Например, британская ИT-компания On-line Blockchain Plc меньше чем за месяц смогла увеличить свою капитализацию в пять раз, просто добавив слово «блокчейн» в название, напоминает начальник отдела продаж ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Сергей Королев.

Плюсы и минусы

Появление привязанных к блокчейну фондов будет закономерным ответом рынка на бурное развитие новой технологии, считает Сергей Королев. Этот инструмент будет интересен массовому инвестору, который хотел бы быть в тренде, но слабо ориентируется в ИT-сфере, считают эксперты. «Создание подобных индексов позволяет массовому инвестору вкладываться в индустрию в целом, не разбираясь в меморандумах и показателях каждой компании в отдельности», — объясняет аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын.

«Сейчас мы не знаем, какая именно компания научится извлекать прибыль из блокчейн-решений, поэтому ставка сразу на весь сектор — это более разумная идея, чем гадание на кофейной гуще при выборе «будущих чемпионов», — считает Владимир Крейндель. С ним соглашается и ведущий стратег «Атона» Алексей Каминский. «Делать ставки на конкретные компании опасно. Поэтому, чтобы не остаться у разбитого корыта, отбор подобных компаний и, что гораздо важнее, последующую ребалансировку лучше доверить профессионалам», — советует он.

Аналитики отмечают и некоторые недостатки таких инструментов. Сергей Королев предупреждает, что котировки акций компаний, специализирующихся на криптовалюте, развитии блокчейна или майнинге, обладают высокой волатильностью, что может отразиться на динамике фонда. «На этот рынок сильно влияет ряд сложно прогнозируемых факторов (например, новостной фон, различные решения создателей криптовалюты, действия лидеров мнений в криптосообществе), так что инвестиции в подобные ETF в первую очередь актуальны для агрессивных портфелей», — считает он. Так что тем, кто не готов к высоким перепадам стоимости бумаг, такой инструмент может не понравиться.

Некоторые эксперты видят в создании таких фондов лишь погоню за модой. «Я настроен скептически. На мой взгляд, это просто еще один узкий индексный фонд, по сути попытка использовать хайп вокруг темы блокчейна, для того чтобы продать инвесторам пакет акций традиционных компаний (банков, производителей программного обеспечения, оборудования и т.д.) в новой обертке», — делится мнением Владимир Крейндель.

Кроме того, инвестиции компаний в блокчейн дадут свои плоды не сразу. Пока блокчейн-проекты компаний очень локальны и серьезного влияния на глобальный бизнес не оказывают, считает Вадим Меркулов. «Нужно быть готовыми, что реальные результаты технологических нововведений, связанных с блокчейном в крупных компаниях, можно будет ощутить только через полтора-два года», — предупреждает аналитик.