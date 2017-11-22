И банки наши быстры

Власти могут засекретить информацию о работающих соборонзаказом организациях

Правительство сможет закрыть информацию о деятельности компаний для «обеспечения обороноспособности», а ЦБ — засекретить список банков, уполномоченных работать с оборонкой. Инвесторы опасаются снижения прозрачности всего рынка

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Правительство просит право освобождать компании от обязательного раскрытия информации, требуемого по закону (для публичных заемщиков, акционерных обществ и др.), в целом ряде случаев. Это следует из внесенного во вторник, 21 ноября, на рассмотрение Госдумы законопроекта.

Пояснительная записка к документу гласит, что он принимается для «защиты конституционного строя, прав и законных интересов граждан и юрлиц, обеспечения обороноспособности и безопасности РФ, в том числе для обеспечения гарантированного финансового сопровождения госконтрактов по гособоронзаказу и безусловного прохождения платежей по контрактам в рамках военно-технического сотрудничества». Таким образом, акцент сделан на оборонный аспект.

Поправки не будут распространяться на общие случаи раскрытия информации публичными компаниями, они связаны лишь с особыми ситуациями, которые будут определены нормативным актом правительства, сказал «Интерфаксу» источник в одном из финансово-экономических ведомств.

Законопроект может быть частью действий российских властей в ситуации с угрозой дополнительных санкций со стороны США, рассказали РБК два госбанкира, знакомых с ходом обсуждения документа. Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал закон о введении санкций в отношении России. Одно из положений закона предполагает дополнительные ограничения на любое лицо, осуществляющее «существенные транзакции» с российскими военными или разведкой. Лимиты по таким транзакциям должны быть установлены американскими властями в течение 180 дней с момента вступления закона в силу. Нарушители во всем мире (как ранее сообщал РБК, согласно закону, это любое лицо, проводящее «существенные транзакции» с российскими военными или разведкой) могут лишиться доступа к финансовой системе США, а их активы в стране могут быть арестованы.

В сентябре Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что российские власти отложили выделение части средств на программу вооружения из-за связанной с новыми потенциальными санкциями угрозы срыва финансирования. Теперь чиновники, а также крупнейшие банки, активно работающие с оборонкой, ищут, как обойти ограничения или минимизировать их влияние на финансирование оборонных программ, сообщал Bloomberg. «Активные обсуждения этих вопросов с участием правительства начались еще летом», — рассказал РБК источник в одном из госбанков, работающих по программе гособоронзаказа.

По информации ряда источников РБК в госбанках, на случай если санкции будут ужесточены, во избежание рисков для госбанков рассматривались возможности создания банка для обслуживания оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которому бы риски были не страшны. Как сообщал «Коммерсантъ», как один из вариантов рассматривалось создание такого банка на базе одной из структур «Ростеха». Однако, по словам источников РБК, обсуждения по этому вопросу осенью были «приторможены».

«Данные поправки, по сути, являются первой публичной реакцией российских властей в преддверии ужесточения санкций, чиновники лишь на минувшей неделе пришли к итоговому решению — «засекретить» список работающих в сфере гособоронзаказа компаний», — уточнил один из собеседников издания.

Оборонные секреты

Законопроектом предусматриваются поправки в закон «О государственном оборонном заказе», в статью об уполномоченных банках в новой редакции. Это радикально меняет подход к определению банков, допущенных к сопровождению контактов в сфере гособоронзаказа.

В новой редакции из этой статьи предлагается исключить формальные критерии для отбора такого банка, по которым его можно вычислить. Сейчас это требования по размеру капитала (не менее 100 млрд руб.), о нахождении под контролем России или Банка России, о наличии лицензии на работу с гостайной. Также исключен пункт о публикации Банком России перечня банков, соответствующих критериям гособоронзаказа. Согласно действующему порядку ЦБ ежемесячно публикует этот список. А исполнители гособоронзаказа выбирают из него банк для сотрудничества.

Фото: Антон Ваганов / «Коммерсантъ»

Сейчас в число таких банков входят ВТБ, Сбербанк, банк «Россия», Газпромбанк, банк «Санкт-Петербург», Новикомбанк, ВБРР, Россельхозбанк. В ноябре «РИА Новости» со ссылкой на направленный в правительство документ за подписью первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина сообщило, что ЦБ не возражает против включения в перечень уполномоченных банков Промсвязьбанка.

В пресс-службе Минфина России отказались комментировать ситуацию с планируемым изменением подхода к определению уполномоченных банков. В ЦБ не ответили на запрос РБК. РБК опросил топ-20 российских банков по поводу того, как изменится ситуация после принятия законопроектов, однако они либо отказались от комментариев, либо вовсе не ответили на запрос.

«Законопроект поддержан ЦБ и правительством, — сказал РБК глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. — Поправки касаются прежде всего оборонных предприятий, однако список может быть расширен; список компаний, подпадающих под исключения, будет определяться отдельными документами правительства». Депутат уточнил, что законопроект планируется провести в ускоренном режиме и принять уже в декабре».

Меньше раскрытий

Что касается непосредственно публичного раскрытия информации компаниями — им посвящен отдельный блок поправок в разные законы, включая законодательство об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, о бухгалтерском учете и пр. Предлагаемые изменения напрямую не связаны с деятельностью оборонных предприятий, речь идет о расширении полномочий правительства в части определения публикуемой компаниями информации, например сущфактов. При этом, в каких именно случаях может приниматься решение о закрытии информации, не уточняется.

Меняется также и объем информации, включаемой в консолидированную финансовую отчетность предприятий. Помимо сведений, содержащих гостайну, в отчетность могут не включаться сведения, определенные правительством (какие — не конкретизируется). Если в консолидированной отчетности эта часть сведений не может быть отдельно выделена, отчетность не публикуется.

Риски оборонной тишины

Эксперты считают, что в предложенном виде поправки не только защищают оборонные предприятия и банки, их финансирующие, объективно находящиеся под рисками, но и дают слишком широкие возможности по закрытию информации компаниями, не связанными с оборонкой​.

С одной стороны, поправки, очевидно, направлены на то, чтобы стало сложнее отслеживать операции с компаниями и структурами, находящимися под санкциями, говорит начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков.

«Но важно найти оптимальный баланс между интересами инвесторов и рисками для национальной безопасности, — считает глава группы рейтингов финансовых институтов АКРА Кирилл Лукашук. — Острота проблемы возрастет, если компания имеет обращающиеся на рынке финансовые инструменты, в этом случае снижение транспарентности ограничивает возможности для оценки рисков и ослабляет позиции инвесторов, держателей этих бумаг».

«Есть риски в формате применения этого законопроекта, если он будет применяться шире, чем для оборонных контрактов, это неправильно, будет создавать дополнительные риски для инвесторов», — согласен управляющий директор Национального рейтингового агентства (НРА) Павел Самиев. «Внесенные поправки распространяются на всех эмитентов, круг компаний, к которым могут применяться эти ограничения, в законе не определен, — отмечает директор по корпоративному управлению Prosoperity Capital Managment Денис Спирин. — Кроме того, формулировки законопроекта очень общие, невозможно точно определить, на какой объем информации они могут распространяться».​