Встреча на Аляске попала в видео к годовщине инаугурации Трампа

Возвращение Трампа в Белый дом

Встреча на Аляске попала в видео к годовщине инаугурации Трампа
Video

Пресс-служба Белого дома опубликовала видеоролик, приуроченный к годовщине инаугурации президента США Дональда Трампа.

Видео представляет собой нарезку кадров с участием республиканца, в том числе с саммита с Владимиром Путиным в Анкоридже, а также с его встреч с европейскими лидерами, включая украинского президента Владимира Зеленского.

Отдельный фрагмент ролика посвящен работе иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), деятельность которой подвергается критике как со стороны части американцев, так и некоторых представителей властей.

Как США и мир изменились за год второго президентства Трампа
Политика
Дональд Трамп

Согласно опросу исследовательской компании SSRS, более половины американцев считают первый год президентства Трампа провальным. 55% респондентов считают, что политика республиканца ухудшила экономическую ситуацию, только 32% видят улучшения. 64% считают, что президент недостаточно сделал для снижения цен на товары повседневного спроса.

Только треть опрошенных верят, что Трамп искренне заботится о проблемах населения, 37% считают, что он ставит интересы страны выше личной выгоды.

