Встреча на Аляске попала в видео к годовщине инаугурации Трампа
Пресс-служба Белого дома опубликовала видеоролик, приуроченный к годовщине инаугурации президента США Дональда Трампа.
Видео представляет собой нарезку кадров с участием республиканца, в том числе с саммита с Владимиром Путиным в Анкоридже, а также с его встреч с европейскими лидерами, включая украинского президента Владимира Зеленского.
Отдельный фрагмент ролика посвящен работе иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), деятельность которой подвергается критике как со стороны части американцев, так и некоторых представителей властей.
Согласно опросу исследовательской компании SSRS, более половины американцев считают первый год президентства Трампа провальным. 55% респондентов считают, что политика республиканца ухудшила экономическую ситуацию, только 32% видят улучшения. 64% считают, что президент недостаточно сделал для снижения цен на товары повседневного спроса.
Только треть опрошенных верят, что Трамп искренне заботится о проблемах населения, 37% считают, что он ставит интересы страны выше личной выгоды.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями
Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США
Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика