 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Лукашенко объяснил сведения о миллиардном взносе в «Совет мира» Трампа

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Лукашенко опроверг сообщения о взносе $1 млрд за вступление в «Совет мира», учрежденный по инициативе Трампа. По его словам, деньги потребуются лишь спустя три года работы в организации, причем лишь неактивным ее членам
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь )

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг сообщения о взносе $1 млрд для вступления в «Совет мира». Об этом сообщило БелТА.

Белорусский лидер сказал, что «никаких денег не нужно», а люди, распространившие данную информацию, «в очередной раз опростоволосились». Александр Лукашенко указал на факт, что первые три года можно участвовать в «Совете мира» в качестве учредителя бесплатно.

«Но если ты хочешь через три года еще, чтобы тебя там не избирали, не приглашали и не назначали, — миллиард долларов заплати и через три года работай дальше. Миллиард нужен, если ты через три года захочешь работать», — объяснил Лукашенко (цитата по БелТА).

На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп планирует объявить о расширении полномочий «Совета мира» для сектора Газа, писал Axios со ссылкой на американского чиновника.

Среди стран, получивших приглашение войти в состав «Совета мира», оказались Россия и Украина. В качестве учредителей организации были приглашены премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Bloomberg назвал вопросы Европы к предложению Трампа по Совету мира
Политика
Дональд Трамп


16 января Белый дом опубликовал список членов исполнительного совета «Совета мира», в который вошли:

  • Трамп в качестве председателя совета;
  • госсекретарь США Марко Рубио;
  • спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф;
  • зять Трампа Джаред Кушнер;
  • экс-премьер Великобритании Тони Блэр;
  • американский предприниматель Марк Роуэн (Forbes оценивает его состояние в $8,2 млрд);
  • глава Всемирного банка Аджай Банга;
  • замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриэл.

Также в качестве старших советников указаны:

  • комиссар Федеральной службы по закупкам США Джош Грюнбаум;
  • экс-старший советник посла США в Израиле Арье Лайтстоун.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху называл объявленный Трампом состав исполнительного комитета «Совета мира» противоречащим политике Тель-Авива. По сведениям Bloomberg, власти США просят страны, которые хотят получить постоянное место в международном «Совете мира» по сектору Газа, внести не менее $1 млрд.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
Белоруссия Александр Лукашенко Совет мира США сектор Газа
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Никол Пашинян фото
Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Биньямин Нетаньяху фото
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
Касым-Жомарт Токаев фото
Касым-Жомарт Токаев
политик, президент Казахстана
17 мая 1953 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
FT объяснила приглашение Трампом Путина в «Совет мира»
Политика
Трамп решил сделать «Совет мира» глобальным
Политика
Лукашенко заявил о надежде на влияние «Совета мира» Трампа на Украину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 17:50
Уиткофф назвал очень позитивными переговоры с Дмитриевым в Давосе Политика, 21:26
Стала известна причина смерти американского гроссмейстера Народницкого Спорт, 21:24
Первая попытка продать Домодедово не удалась. Что важно знать Бизнес, 21:21
Макрон увидел наступление мира без правил Политика, 21:18
Доктрина Монро: от принципов 1823 года до политики Трампа в 2026-м База знаний, 21:05
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Минобороны сообщило о предотвращении атаки 60 дронов за четыре часа Политика, 20:41
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Стубб допустил урегулирование по Гренландии к концу недели Политика, 20:37
Двое погибли при ударе дрона по машине в Брянской области Политика, 20:30
Встреча на Аляске попала в видео к годовщине инаугурации Трампа Политика, 20:27
Россиянку заподозрили в нарушении Теннисной антикоррупционной программы Спорт, 20:19
Лукашенко объяснил сведения о миллиардном взносе в «Совет мира» Трампа Политика, 20:02
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Трусова подтвердила возвращение в большой спорт и переход к Тутберидзе Спорт, 19:48