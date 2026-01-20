Лукашенко объяснил сведения о миллиардном взносе в «Совет мира» Трампа

Лукашенко опроверг сообщения о взносе $1 млрд за вступление в «Совет мира», учрежденный по инициативе Трампа. По его словам, деньги потребуются лишь спустя три года работы в организации, причем лишь неактивным ее членам

Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь )

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг сообщения о взносе $1 млрд для вступления в «Совет мира». Об этом сообщило БелТА.

Белорусский лидер сказал, что «никаких денег не нужно», а люди, распространившие данную информацию, «в очередной раз опростоволосились». Александр Лукашенко указал на факт, что первые три года можно участвовать в «Совете мира» в качестве учредителя бесплатно.

«Но если ты хочешь через три года еще, чтобы тебя там не избирали, не приглашали и не назначали, — миллиард долларов заплати и через три года работай дальше. Миллиард нужен, если ты через три года захочешь работать», — объяснил Лукашенко (цитата по БелТА).

На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп планирует объявить о расширении полномочий «Совета мира» для сектора Газа, писал Axios со ссылкой на американского чиновника.

Среди стран, получивших приглашение войти в состав «Совета мира», оказались Россия и Украина. В качестве учредителей организации были приглашены премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Трамп в качестве председателя совета;

госсекретарь США Марко Рубио;

спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф;

зять Трампа Джаред Кушнер;

экс-премьер Великобритании Тони Блэр;

американский предприниматель Марк Роуэн (Forbes оценивает его состояние в $8,2 млрд);

глава Всемирного банка Аджай Банга;

замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриэл.

16 января Белый дом опубликовал список членов исполнительного совета «Совета мира», в который вошли:

Также в качестве старших советников указаны:

комиссар Федеральной службы по закупкам США Джош Грюнбаум;

экс-старший советник посла США в Израиле Арье Лайтстоун.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху называл объявленный Трампом состав исполнительного комитета «Совета мира» противоречащим политике Тель-Авива. По сведениям Bloomberg, власти США просят страны, которые хотят получить постоянное место в международном «Совете мира» по сектору Газа, внести не менее $1 млрд.