Лукашенко объяснил сведения о миллиардном взносе в «Совет мира» Трампа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг сообщения о взносе $1 млрд для вступления в «Совет мира». Об этом сообщило БелТА.
Белорусский лидер сказал, что «никаких денег не нужно», а люди, распространившие данную информацию, «в очередной раз опростоволосились». Александр Лукашенко указал на факт, что первые три года можно участвовать в «Совете мира» в качестве учредителя бесплатно.
«Но если ты хочешь через три года еще, чтобы тебя там не избирали, не приглашали и не назначали, — миллиард долларов заплати и через три года работай дальше. Миллиард нужен, если ты через три года захочешь работать», — объяснил Лукашенко (цитата по БелТА).
На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп планирует объявить о расширении полномочий «Совета мира» для сектора Газа, писал Axios со ссылкой на американского чиновника.
Среди стран, получивших приглашение войти в состав «Совета мира», оказались Россия и Украина. В качестве учредителей организации были приглашены премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
16 января Белый дом опубликовал список членов исполнительного совета «Совета мира», в который вошли:
- Трамп в качестве председателя совета;
- госсекретарь США Марко Рубио;
- спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф;
- зять Трампа Джаред Кушнер;
- экс-премьер Великобритании Тони Блэр;
- американский предприниматель Марк Роуэн (Forbes оценивает его состояние в $8,2 млрд);
- глава Всемирного банка Аджай Банга;
- замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриэл.
Также в качестве старших советников указаны:
- комиссар Федеральной службы по закупкам США Джош Грюнбаум;
- экс-старший советник посла США в Израиле Арье Лайтстоун.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху называл объявленный Трампом состав исполнительного комитета «Совета мира» противоречащим политике Тель-Авива. По сведениям Bloomberg, власти США просят страны, которые хотят получить постоянное место в международном «Совете мира» по сектору Газа, внести не менее $1 млрд.
