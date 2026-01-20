Двое погибли при ударе дрона по машине в Брянской области

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В селе Чаусы Погарского района Брянской области в результате удара БПЛА по движущемуся автомобилю погибли двое мирных жителей, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Он выразил соболезнования родным погибших, а также заверил, что семьям жертв атаки будет оказана вся необходимая материальная помощь.

