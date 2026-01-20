 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Двое погибли при ударе дрона по машине в Брянской области

Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
В селе Чаусы Погарского района Брянской области в результате удара БПЛА по движущемуся автомобилю погибли двое мирных жителей, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Он выразил соболезнования родным погибших, а также заверил, что семьям жертв атаки будет оказана вся необходимая материальная помощь.

Брянская область регулярно подвергается украинским налетам. Так, в ночь на 20 января над регионом сбили девять беспилотников самолетного типа. До этого, 16 января, Богомаз сообщил об атаке ВСУ на Клинцовскую ТЭС и Найтоповичскую электроподстанцию.

