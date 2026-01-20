 Перейти к основному контенту
Претензии США на Гренландию⁠,
0

Стубб допустил урегулирование по Гренландии к концу недели

Сюжет
Претензии США на Гренландию
Александр Стубб
Александр Стубб (Фото: Nadja Wohlleben / Getty Images)

Кризис вокруг притязаний США на территорию Гренландии, вероятно, удастся урегулировать к концу недели, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Bloomberg.

«Последние беседы, которые я провел на эту тему за последние два-три часа — настолько быстро меняется ситуация в новой внешней политике, — дают мне небольшую надежду, что мы найдем выход», — сказал он

Стубб подчеркнул, что первым шагом должно стать смягчение формулировок в отношении Гренландии, выразив надежду на соответствующие сигналы в ходе давосской недели. Он также отметил важность долгосрочного стратегического подхода, указав, что считает ситуацию прежде всего вопросом безопасности, а не суверенитета.

«Не понимаю, что ты делаешь». Что Макрон и Рютте написали Трампу
Политика
Дональд Трамп

56-я сессия Всемирного экономического форума пройдет в Давосе с 19 по 23 числа. В ней участвуют более 60 глав государств и правительств.

Глава Белого дома неоднократно высказывался о возможности покупки Гренландии и не исключал применения силы. Он утверждал, что Дания слабо защищает регион и допускает присутствие иностранных подводных лодок, включая российские и китайские. В качестве мотивов для присоединения острова Трамп называл вопросы безопасности. Он поставил под сомнение суверенитет Дании над островом: «Нет никаких письменных документов — просто несколько сотен лет назад туда причалила лодка. Но наши лодки тоже туда причаливали».

Гренландия — бывшая датская колония, но остается частью королевства, которое продолжает контролировать ее внешнюю политику и безопасность.

Это самый большой в мире остров — 2,166 млн кв. км, из которых почти 80% покрыто льдом, на северо-востоке Северной Америки. Население — немногим более 50 тыс. жителей, по большей части это инуиты (эскимосы).

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Финляндия Александр Стубб Гренландия Давос
