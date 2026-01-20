Россиянку заподозрили в нарушении Теннисной антикоррупционной программы
Пять человек, в том числе россиянка Алана Туаева, временно отстранены от соревнований по подозрениям в нарушении Теннисной антикоррупционной программы (TACP). Об этом сообщается на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA).
Отстранения получили два теннисиста, Туаева и сербка Николь Палечек, а также трое теннисных официальных лица — Марко Ристич (Сербия), Жолту Багоши и Тамаш Тарнаи (Венгрия).
Отмечается, что никто из этих пяти человек не стал обжаловать свое временное отстранение.
В какие конкретно нарушениях TACP их обвиняют, не уточняется.
26-летняя Туаева, достигшая наивысшего в своей карьере мирового рейтинга в одиночном разряде (1282-е место) в сентябре 2025 года, временно отстранена с 19 декабря 2025 года.
Лучшим результатом 22-летней Палечек было 1248-е место в мировом рейтинге в июне 2021-го. Она отстранена с 24 декабря 2025 года.
