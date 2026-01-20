 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Спортинг Лиссабон ПСЖ 1 4,2 x 4,25 2 1,73 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Арсенал 1 2,7 x 3,25 2 2,8 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Монако 1 1,3 x 5,8 2 8,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Айнтрахт Франкфурт 1 3,25 x 3,85 2 2,05 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Марсель Ливерпуль 1 3,65 x 3,8 2 1,95 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Пафос 1 1,15 x 7,4 2 23 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Мальме Црвена Звезда 1 3,55 x 3,85 2 1,95 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Рома Штутгарт 1 1,95 x 3,75 2 3,65 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,25 x 65 2 4,15
Спорт⁠,
0

Россиянку заподозрили в нарушении Теннисной антикоррупционной программы

Россиянку Туаеву заподозрили в нарушении Теннисной антикоррупционной программы
Алана Туаева, бывшая 1282-я ракетка мира, временно отстранена от соревнований до завершения рассмотрения ее дела
Фото: Stu Forster / Allsport / Getty Images
Фото: Stu Forster / Allsport / Getty Images

Пять человек, в том числе россиянка Алана Туаева, временно отстранены от соревнований по подозрениям в нарушении Теннисной антикоррупционной программы (TACP). Об этом сообщается на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA).

Отстранения получили два теннисиста, Туаева и сербка Николь Палечек, а также трое теннисных официальных лица — Марко Ристич (Сербия), Жолту Багоши и Тамаш Тарнаи (Венгрия).

Отмечается, что никто из этих пяти человек не стал обжаловать свое временное отстранение.

В какие конкретно нарушениях TACP их обвиняют, не уточняется.

26-летняя Туаева, достигшая наивысшего в своей карьере мирового рейтинга в одиночном разряде (1282-е место) в сентябре 2025 года, временно отстранена с 19 декабря 2025 года.

Лучшим результатом 22-летней Палечек было 1248-е место в мировом рейтинге в июне 2021-го. Она отстранена с 24 декабря 2025 года.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис договорные матчи
Материалы по теме
Сменившую гражданство теннисистку Аванесян обязали возместить убытки ФТР
Спорт
Китайского теннисиста отстранили на 12 лет за договорные матчи
Спорт
Канадскую теннисистку увезли с корта Australian Open на коляске
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 17:50
Ведущие вузы изменят льготы олимпиадников для увеличения приема по ЕГЭ Общество, 21:32
Уиткофф назвал очень позитивными переговоры с Дмитриевым в Давосе Политика, 21:26
Стала известна причина смерти американского гроссмейстера Народницкого Спорт, 21:24
Первая попытка продать Домодедово не удалась. Что важно знать Бизнес, 21:21
Макрон увидел наступление мира без правил Политика, 21:18
Доктрина Монро: от принципов 1823 года до политики Трампа в 2026-м База знаний, 21:05
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Минобороны сообщило о предотвращении атаки 60 дронов за четыре часа Политика, 20:41
Стубб допустил урегулирование по Гренландии к концу недели Политика, 20:37
Двое погибли при ударе дрона по машине в Брянской области Политика, 20:30
Встреча на Аляске попала в видео к годовщине инаугурации Трампа Политика, 20:27
Россиянку заподозрили в нарушении Теннисной антикоррупционной программы Спорт, 20:19
Лукашенко объяснил сведения о миллиардном взносе в «Совет мира» Трампа Политика, 20:02
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00