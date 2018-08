В кино по паспорту: как подкрутить возрастные рейтинги фильмов

Российское кино переживает ренессанс: давно строившаяся система господдержки заработала в полную силу. Однако представители кинобизнеса считают, что Минкультуры часто манипулирует рейтингами, подыгрывая отечественным картинам

На тему возрастных рейтингов владельцы кинотеатров и кинопрокатчики говорят охотно, но только анонимно: никто не хочет ссориться с Минкультуры, сотрудники которого присваивают рейтинги. Государство следит за тем, чтобы кинотеатры не пускали детей и подростков на фильмы со «взрослыми» рейтингами, порой со всей строгостью — устраивая рейды в кинозалы и штрафуя кинотеатры на 25 тыс. руб. за несовершеннолетних на фильмах «18+», как это было в январе 2016 года во «Владивостоке» на фильме «Омерзительная восьмерка». Представители кинобизнеса считают, что министерство часто манипулирует рейтингами, подыгрывая отечественным картинам.

Рейтинговая система с маркировками «0+», «6+», «12+», «16+» и «18+» появилась в России в сентябре 2012-го со вступлением в силу закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Закон допускает некоторые послабления: на фильмы с маркировкой «12+» дети от шести лет могут прийти, но только вместе с родителями, но на ленты «16+» и «18+» даже родители не могут провести детей младшего возраста. Правда, пока в законах не сказано, должны ли кинотеатры проверять возраст зрителей.

Суды же принимают самые разные решения. Всеволожский районный суд Ленинградской области оштрафовал кинотеатр «Кинополис» за продажу несовершеннолетним билетов на фильм с маркировкой «18+». А Ленинский районный суд в Астрахани сослался как раз на то, что закон не обязывает проверять паспорта при продаже билетов в кино, и не стал штрафовать кинотеатры, пойманные на допуске детей на фильмы с рейтингом «16+» и «18+».

Как в Америке

Для сравнения, в США, где система возрастных рейтингов очень похожа на российскую, фильм «Омерзительная восьмерка» шел в прокате с рейтингом R (Restricted, «ограниченный»), разрешающий зрителям до 17 лет прийти в кино с родителями. Рейтингу «18+», который получил фильм в России, соответствует американский NC-17 (No One 17 & Under Admitted), на фильмы с которым не допускаются дети младше 17 лет.

Современную систему рейтингов разработала и ввела в 1986 году Американская киноассоциация (MPAA). Для фильмов, вышедших в прокат до этого, используют обозначение U (Unrated, без рейтинга). Система несколько раз дорабатывалась, в последний раз — в ноябре 1990-го. Тогда ассоциация уточнила, что к категории R относятся сцены с жестокостью, бранью, обнаженными телами и наркотиками, и подробно разъяснила разницу между рейтингом PG (желательно присутствие родителей) и PG-13 (13 лет и старше).

Для определения рейтинга каждого фильма MPAA создает комиссию, которая выдает мотивированное решение — на него можно подать апелляцию, тогда комиссия собирается заново. В частности, режиссеру дается возможность переснять, перемонтировать или удалить сцены, вызвавшие повышение рейтинга. Процедура отбора участников комиссии детально описана в правилах присуждения рейтинга MPAA. Глава MPAA по согласованию с президентом Национальной ассоциации владельцев кинотеатров выбирает председателя комиссии, тот — старших и обычных оценщиков на семилетний срок.

Их имена не разглашаются, но в правилах уточнено: оценщики могут быть не связаны с индустрией развлечений, у каждого должны быть дети, причем у рядовых оценщиков — обязательно в возрасте 5–15 лет. Если ребенку оценщика исполняется 21 год, он должен сложить полномочия.

Что у нас

В России рейтинги присваивают сотрудники департамента кинематографии Минкультуры. «Обсуждается вопрос о создании отдела при департаменте, в функции которого в том числе входила бы проверка соответствия заявленного прокатчиками рейтинга отечественному законодательству», — заявили журналу РБК в пресс-службе министерства. На вопрос, есть ли какие-то критерии отбора сотрудников, присваивающих рейтинги, в Министерстве культуры не ответили. Без ответа осталась и просьба прокомментировать присвоение того или иного рейтинга на примере нескольких известных фильмов.

Некоторые из них действительно выглядят странно (см. инфографику). Американский «Джуманджи: зов джунглей», на родине имевший рейтинг PG-13, в России получил «16+». А российский «Собибор» с тяжелыми сценами смерти, жестокости и насилия имел рейтинг «12+», дающий право приводить на него детей от шести лет. Возможно, дело в том, что в России критерии присвоения возрастных рейтингов описаны не так детально, как в США, и допускаются разнообразные исключения и возможность широких трактовок.

Например, рейтинг «18+» присуждается картинам со сценами, побуждающими к бродяжничеству или самоубийству, потреблению наркотиков, табака, алкоголя, сценами с азартными играми, матом, порнографией. Но в список критериев входит и расплывчатое «отрицание семейных ценностей и формирование неуважения к родителям». Рейтинг «16+» запрещает изображать смерть, но это допустимо, если смерть выглядит «не натуралистически». Для рейтинга «12+» допустима «эпизодическая жестокость», если при этом «выражается сострадание к жертве». С рейтингом «6+» несовместимы сцены со смертью, но исключения возможны, когда они «оправданы жанром или сюжетом».

Для кинопрокатчиков и владельцев кинотеатров рейтинги очень важны: их повышение или понижение способно увеличить или уменьшить потенциальную аудиторию фильма примерно на треть. По данным опроса «Аудитории российских городских кинотеатров» ВЦИОМа, проведенного с декабря 2017 по февраль 2018 года, доля подростков 14–17 лет составляет 13% аудитории (-2% к показателю годом ранее), а 29% аудитории — родители с детьми (+8% к показателю годом ранее).

В ближайшее время вопрос может стать еще острее: в начале июля нижняя палата Госдумы поддержала в первом чтении законопроект о праве кинотеатров требовать у зрителя паспорт при покупке билета на фильм. Только так можно добиться выполнения все того же закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», уверены депутаты.