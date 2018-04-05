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Как французские школьники собрали полноценный VR-шлем дешевле $100
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Как французские школьники собрали полноценный VR-шлем дешевле $100
Журнал №04, Апрель 2018 Технологии и медиа, 10:00
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Как французские школьники собрали полноценный VR-шлем дешевле $100
Комплектующие VR-шлема школьники заказали на AliExpress и eBay, а корпус распечатали на 3D-принтере
Фото: Maxime Coutté / GitHub

В конце 2017-го создатель самого популярного в мире шлема виртуальной реальности Oculus Rift Палмер Лаки лаконично ответил «нет» на вопрос подписчика своего Twitter-аккаунта: «Можно ли построить в домашних условиях полноценный VR-шлем стоимостью ниже $100?» В комментах Лаки раскритиковали за невнимательность: правильный ответ — «возможно», это доказал французский школьник Максим Куте и его одноклассники.

16-летний Куте живет в небольшой, всего 610 человек, коммуне Савен в 100 км от Парижа. Программированием он заинтересовался в 13 лет, записавшись в школьный кружок робототехники. «Его организовал наш учитель по математике Жером Дьюдонн, — рассказывает Куте журналу РБК. — На первое занятие пришли 12 человек, на второе — только я и двое моих друзей». Первую программу Максим писал год, это была простейшая 8-битная операционная система. Вскоре юные робототехники увлеклись технологией VR — все благодаря аниме Sword Art Online, признается Куте.

Вместе с друзьями он стал мечтать о создании собственного виртуального мира, в котором можно было бы проводить время после школы. Для этого был нужен VR-шлем, но, узнав стоимость Oculus Rift (около €700 на тот момент), одноклассники поняли, что внешнее «железо» им не по карману. Однако идею не оставили: так родился проект Relativ.

«Ученики подошли ко мне после занятий и спросили, можем ли мы построить VR-шлем. Мне это показалось невозможным — и мы решили попробовать», — парадоксально описывал старт проекта на странице в LinkedIn математик Дьюдонн. В команде Relativ четыре человека: помимо Максима (за ним софт) и Дьюдонна (алгоритмы, наставничество), это Габриэль Комб (оптика и общая концепция) и Жонас Сикон (переговоры с поставщиками деталей и документирование процесса разработки). Цель проекта — сделать VR-шлем максимально доступным. Психологическая отметка — $100 или €100. Школьники закупили комплектующие на eBay и AliExpress и сами написали софт. Все свои шаги команда описывает в блоге на Medium и выкладывает материалы на GitHub. «Когда мы начинали, даже самые простые вещи были сложными: например, как отслеживать перемещения игрока в виртуальном мире? — рассказывает Максим. — Мы начали разбираться с теорией, и так, шаг за шагом, разработка стала нам понятна».

Фото: Maxime Coutté / GitHub

«Мозг» Relativ — одноплатный компьютер Arduino Due и трехосевой гироскоп MPU-6050. В России оба элемента можно купить за 3 тыс. руб. [здесь и далее: цены eBay и AliExpress. — РБК]. Их устанавливают в специальные углубления на распечатанном на 3D-принтере корпусе. Для выведения картинки команда использовала 5,5-дюймовый ЖК-экран, который можно найти на китайских площадках по цене от 2,4 тыс. руб., и линзы Френеля стоимостью 230 руб. Конечная стоимость устройства на сегодня составляет 5,7 тыс. руб., то есть задача уложиться в $100 выполнена.

Софт Relativ доступен бесплатно, его можно скачать на GitHub. В открытом доступе обе разработки Максима: программный интерфейс wrmhl для ускорения Arduino и набор программных инструментов FastVR для быстрого создания интерактивного пользовательского опыта. Команда постоянно работает над новыми функциями: недавно частью проекта стал датчик от компании Leap Motion. Гаджет помогает отслеживать движение рук в виртуальном пространстве и взаимодействовать с виртуальными предметами.

«В 2017 году мы с нуля собрали устройство. За последние пять лет многое в индустрии изменилось, мы пытались избежать ошибок прошлого», — говорит Максим. Поначалу у него были амбициозные планы: Куте собирался основать собственную компанию и даже обратился к инвестору, сооснователю фонда The Family Усаме Аммару. Школьник просил ментора помочь запустить кампанию на Kickstarter. Сам Аммар вспоминает, что получил короткое письмо от «молодого человека, который заявил, что хочет построить VR-шлем лучше Oculus Rift». «Обычно я не занимаюсь отбором кандидатов, — рассказал Аммар журналу РБК, — но на молодость Максима я не мог не обратить внимания». На личной встрече инвестор убедился, что перед ним «очень талантливый» программист с «большими амбициями».

Но Аммар не поддержал идею создания компании — по его мнению, Куте слишком юн для развития бизнеса. В обмен на отказ от коммерциализации разработки инвестор согласился стать ментором Максима. Уже в статусе наставника он пригласил подопечного в поездку в Кремниевую долину. Путешествие изменило мнение и самого Куте: в Калифорнии он встретился с программным архитектором Oculus Атманом Бинстоком и еще несколькими авторитетными VR-специалистами — и все в один голос советовали повременить с запуском компании. Максим вернулся домой, полностью переписал код FastVR и wrmhl и уговорил команду открыть доступ к исходному коду проекта.

Теперь в совершенствовании продукта участвуют не четыре человека, а более 200 — VR-энтузиасты со всего мира обмениваются опытом на платформе Discord. «Это помогает не ограничивать поток инноваций и постоянно поднимать потолок, с которым мы бы обязательно столкнулись, занимаясь проектом вчетвером», — объясняет Максим. Сам он тем временем стремительно превращается в новую звезду отрасли: о Relativ все чаще пишут ведущие технологические СМИ.

Автор: Павел Карасев.
Теги: VR , 3D , AliExpress , eBay , стартап , Oculus Rift
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