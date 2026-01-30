Telegraph узнал об упоминании интереса Маска в файлах Эпштейна

Илон Маск (Фото: Apu Gomes / Getty Images)

В файлах финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, обнаружили упоминание об интересе миллиардера Илона Маска посетить остров, сообщает The Telegraph со ссылкой на новые опубликованные документы по делу.

«Напоминаю, что Илон Маск спрашивал о приезде на ваш остров 2 января», — говорится в письме, отправленном Эпштейну неназванным отправителем 31 января 2013 года, которое приводит издание.

Маск неоднократно отрицал какую-либо связь с финансистом и заявлял, что отказывался от неоднократных приглашений на его остров. Свое упоминание в ежедневных графиках Эпштейна, обнародованных в сентябре 2025 года, предприниматель прокомментировал в X словами «Это неправда» без дальнейших пояснений.

В пятницу, 30 января, Минюст США опубликовал еще 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. фотографий. Часть материалов была отредактирована, в частности, скрыты персональные данные жертв.

Признавшего вину в организации проституции и осужденного за изнасилование несовершеннолетней в 2008 году Эпштейна задержали в США летом 2019 года. Его обвинили в секс-торговле девушками, включая несовершеннолетних. В августе того же года 66-летний финансист покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Судмедэксперты признали его смерть самоубийством.

Его сообщница, подданная Великобритании Гислейн Максвелл, отбывает 20-летний срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.