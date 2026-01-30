Общество,
Умерла исполнительница роли мамы Кевина в «Один дома» Кэтрин О'Хара
На 72 году жизни умерла актриса Кэтрин О'Хара, сыгравшая в фильме «Один дома»
Кэтрин О’Хара
Актриса Кэтрин О'Хара умерла на 72 году жизни, сообщил Variety ее менеджер. Причина смерти пока не установлена.
О'Хара исполнила роль Кейт Маккаллистер, мамы Кевина, в фильмах «Один дома» (1990) и «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» (1992).
Материал дополняется.
