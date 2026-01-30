WSJ узнал, что OpenAI планирует выйти на IPO к концу 2026 года

Создатели ChatGPT хотят выйти на IPO под конец 2026 года. Компания OpenAI спешит из-за конкуренции с Anthropic и xAI.Все три стартапа рассчитывают привлечь значительные инвестиции в этом году

Фото: Ascannio / Shutterstock

OpenAI готовится к первичному публичному размещению акций (IPO) в четвертом квартале 2026 года, пишет The Wall Street Journal (WSJ). По данным газеты, компания ускорилась, чтобы опередить своего конкурента, Anthropic, которая создала ИИ-агента Claude.

Создатели ChatGPT ведут неофициальные переговоры с банками о возможном IPO и расширяют свою команду по финансам, сообщили WSJ источники.

Anthropic и OpenAI — две ведущие компании в мире, которые разрабатывают крупные языковые модели и другие системы искусственного интеллекта общего назначения; именно их технологии лежат в основе таких умных чат-ботов и ассистентов, которые умеют писать тексты, программировать, анализировать данные и вести диалог почти как человек. OpenAI стала массово известна после запуска ChatGPT и моделей GPT‑3/4, фактически задав стандарт рынка генеративного ИИ, а Anthropic — основанная выходцами из OpenAI компания — развивает собственную линейку моделей Claude и позиционирует себя как игрока, делающего особый упор на безопасность и управляемость ИИ.

При этом соревноваться команде OpenAI нужно не только со своими бывшими коллегами, но и с компанией Илона Маска xAI, которая, как узнал Reuters, планирует провести слияние с корпорацией SpaceX перед IPO.

OpenAI сообщила инвесторам осенью 2024 года, что компания не принесет прибыли до 2029 года и ожидает убытки в $44 млрд до этого срока. Исправить положение руководство надеется через создание роботов и персональных устройств на базе ИИ, а также управление глобальной сетью дата-центров для создания и запуска своих моделей ИИ. Anthropic, в свою очередь, рассказал WSJ, рассчитывает выйти на безубыточность в 2028 году.

Ранее стало известно, что Amazon.com Inc. ведет переговоры о $50 млрд инвестициях в OpenAI для расширения соглашения о предоставлении вычислительных мощностей. При этом команда Сэма Альтмана, основателя ИИ-компании, искала финансирование не только у Amazon, а еще обращалась к Nvidia Corp. и SoftBank Group Corp.