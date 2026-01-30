 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

WSJ узнал, что OpenAI планирует выйти на IPO к концу 2026 года

WSJ: OpenAI запланировала выйти на IPO в IV квартале 2026 года
Создатели ChatGPT хотят выйти на IPO под конец 2026 года. Компания OpenAI спешит из-за конкуренции с Anthropic и xAI.Все три стартапа рассчитывают привлечь значительные инвестиции в этом году
Фото: Ascannio / Shutterstock
Фото: Ascannio / Shutterstock

OpenAI готовится к первичному публичному размещению акций (IPO) в четвертом квартале 2026 года, пишет The Wall Street Journal (WSJ). По данным газеты, компания ускорилась, чтобы опередить своего конкурента, Anthropic, которая создала ИИ-агента Claude. 

Создатели ChatGPT ведут неофициальные переговоры с банками о возможном IPO и расширяют свою команду по финансам, сообщили WSJ источники.

Anthropic и OpenAI — две ведущие компании в мире, которые разрабатывают крупные языковые модели и другие системы искусственного интеллекта общего назначения; именно их технологии лежат в основе таких умных чат-ботов и ассистентов, которые умеют писать тексты, программировать, анализировать данные и вести диалог почти как человек. OpenAI стала массово известна после запуска ChatGPT и моделей GPT‑3/4, фактически задав стандарт рынка генеративного ИИ, а Anthropic — основанная выходцами из OpenAI компания — развивает собственную линейку моделей Claude и позиционирует себя как игрока, делающего особый упор на безопасность и управляемость ИИ.

При этом соревноваться команде OpenAI нужно не только со своими бывшими коллегами, но и с компанией Илона Маска xAI, которая, как узнал Reuters, планирует провести слияние с корпорацией SpaceX перед IPO. 

OpenAI сообщила инвесторам осенью 2024 года, что компания не принесет прибыли до 2029 года и ожидает убытки в $44 млрд до этого срока. Исправить положение руководство надеется через создание роботов и персональных устройств на базе ИИ, а также управление глобальной сетью дата-центров для создания и запуска своих моделей ИИ. Anthropic, в свою очередь, рассказал WSJ, рассчитывает выйти на безубыточность в 2028 году. 

Ранее стало известно, что Amazon.com Inc. ведет переговоры о $50 млрд инвестициях в OpenAI для расширения соглашения о предоставлении вычислительных мощностей. При этом команда Сэма Альтмана, основателя ИИ-компании, искала финансирование не только у Amazon, а еще обращалась к Nvidia Corp. и SoftBank Group Corp.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
OpenAI искусственный интеллект IPO
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Axios узнал, когда OpenAI представит свой первый гаджет
Технологии и медиа
Bloomberg узнал о планах Маска объединить SpaceX с Tesla или ИИ-стартапом
Бизнес
Reuters узнал, что компания Anthropic вступила в конфликт с Пентагоном
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 17:52
Умерла исполнительница роли мамы Кевина в «Один дома» Кэтрин О'Хара Общество, 21:24
WSJ узнал, что OpenAI планирует выйти на IPO к концу 2026 года Бизнес, 21:14
Радулов побил рекорд результативности в КХЛ среди игроков старше 39 лет Спорт, 21:12
Путин принял в Кремле секретаря Совбеза Ирана Али Лариджани Политика, 21:09
Reuters узнал, что перед переговорами в Абу-Даби в США прилетит Дмитриев Политика, 21:07
Клуб РПЛ подписал контракт с уругвайцем Бальбоа по прозвищу Рокки Спорт, 21:06
В файлах Эпштейна нашли данные о Билле Гейтсе и «русских девушках» Политика, 21:03
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
В США заявили о переводах властями Ирана денег в банки по всему миру Политика, 20:45
Трамп заявил о хороших шансах на сделку России и Украины Политика, 20:32
В «Газпроме» заявили, что Европа отобрала 81% запасенного на зиму газа Экономика, 20:22
ЦБ резко поднял требования к банкам при работе с закредитованным бизнесом Финансы, 20:09
Хабиб Нурмагомедов назвал ОАЭ самым безопасным местом в мире Спорт, 20:08
Судовладельцам рекомендовали избегать плавания у берегов Ирана Политика, 20:03