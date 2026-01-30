«Спартак» нанес СКА шестое подряд поражение в КХЛ
Московский «Спартак» обыграл петербургский СКА со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
Шайбы забросили Даниил Гутик (13-я и 36-я минуты), Павел Порядин (32) и Никита Коростелев (59).
Голкипер «Спартака» Александр Георгиев впервые в сезоне и в карьере в КХЛ сыграл «на ноль».
Ранее в этом сезоне «Спартак» трижды обыгрывал СКА (3:1, 2:1, 2:1).
Кроме того, СКА потерпел шестое поражение подряд.
«Спартак» набрал 60 очков в 50 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 53 очками в 49 встречах расположился на восьмой строчке.
В следующем матче «Спартак» 2 февраля в гостях сыграет с «Северсталью», СКА 1 февраля на выезде встретится с московским ЦСКА.
Остальные результаты игрового дня в КХЛ:
«Локомотив» (Ярославль) — «Лада» (Тольятти) — 3:1;
«Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3;
«Шанхай Дрэгонс» — «Сочи» — 5:2.
