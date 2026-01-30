 Перейти к основному контенту
Путин раскрыл выручку России за экспорт военной техники в 2025 году

Путин: Россия за 2025 год поставила военной техники за рубеж на $15 млрд
В 2025 году Россия поставила продукцию военного назначения более чем 30 странам мира, валютная выручка превысила $15 млрд, заявил Путин. Он отметил, что объемы военного экспорта в этом году должны вырасти
Владимир Путин&nbsp;проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, Москва
Владимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, Москва (Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости)

За прошлый год Россия поставила продукцию военного назначения более чем 30 странам, объем выручки превысил $15 млрд, заявил российский президент Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС), передает Кремль.

Президент рассказал, что в рамках федерального проекта «Развитие военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами» на 2026–2028 годы вводятся дополнительные меры государственной поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

«Дальнейшее эффективное использование имеющихся финансовых и иных механизмов и инструментов поддержки крайне важно, потому что объемы военного экспорта, в соответствии с планом на 2026 год, который мы сегодня окончательно рассмотрим и утвердим, должны существенно увеличиться», — сказал Путин.

Минпромторг и Минобороны запустили сервис поддержки инноваций в ОПК
Политика
Фото:Вадим Савицкий / ТАСС

Российский лидер отметил, что у России уже реализуются или прорабатываются более 340 проектов в области военно-технологической кооперации с 14 странами. По его словам, африканские государства выражают готовность расширять военно-техническое сотрудничество с Россией.

В прошлом году Путин говорил, что интерес к российской военной продукции за рубежом растет, поскольку другие страны изучают опыт ведения военной операции на Украине, в том числе в области технического совершенствования оружия.

По оценке Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), в 2024 году выручка России от экспорта военной продукции составила $13,75 млрд. Москва оказалась на втором месте рейтинга экспортеров вооружений, уступив США ($42,329 млрд).

Владимир Путин
