Путин раскрыл выручку России за экспорт военной техники в 2025 году
За прошлый год Россия поставила продукцию военного назначения более чем 30 странам, объем выручки превысил $15 млрд, заявил российский президент Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС), передает Кремль.
Президент рассказал, что в рамках федерального проекта «Развитие военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами» на 2026–2028 годы вводятся дополнительные меры государственной поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
«Дальнейшее эффективное использование имеющихся финансовых и иных механизмов и инструментов поддержки крайне важно, потому что объемы военного экспорта, в соответствии с планом на 2026 год, который мы сегодня окончательно рассмотрим и утвердим, должны существенно увеличиться», — сказал Путин.
Российский лидер отметил, что у России уже реализуются или прорабатываются более 340 проектов в области военно-технологической кооперации с 14 странами. По его словам, африканские государства выражают готовность расширять военно-техническое сотрудничество с Россией.
В прошлом году Путин говорил, что интерес к российской военной продукции за рубежом растет, поскольку другие страны изучают опыт ведения военной операции на Украине, в том числе в области технического совершенствования оружия.
По оценке Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), в 2024 году выручка России от экспорта военной продукции составила $13,75 млрд. Москва оказалась на втором месте рейтинга экспортеров вооружений, уступив США ($42,329 млрд).
