Радулов побил рекорд результативности в КХЛ среди игроков старше 39 лет

Форвард «Локомотива» набрал 43 очка в нынешнем сезоне, побив рекорд Павла Дацюка и Сергея Зубова

Александр Радулов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Форвард ярославского «Локомотива» Александр Радулов побил рекорд результативности в КХЛ среди игроков старше 39 лет за один регулярный чемпионат.

39-летний Радулов отметился голевой передачей в домашнем матче чемпионата «Фонбет» — КХЛ против тольяттинской «Лады». На его счету теперь 20 шайб и 23 голевые передачи в нынешнем сезоне.

Радулов побил рекорд Павла Дацюка и Сергея Зубова, которые набирали 42 очка в сезонах 2018/19 и 2009/10 соответственно.

В «Локомотиве» Радулов играет с 2024 года. В сезоне 2024/25 он помог ярославцам выиграть регулярный чемпионат и Кубок Гагарина и был включен в символическую сборную КХЛ.

Радулов ранее играл в КХЛ за «Салават Юлаев», ЦСКА и «Ак Барс», выиграл Кубок Гагарина в 2011 году.

На счету Радулова две победы на чемпионатах мира со сборной России (2008, 2009).