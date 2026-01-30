Дом защитника «Манчестер Сити» ограбили во время матча Лиги чемпионов

Особняк Рубена Диаша ограбили во время матча «Манчестер Сити» с «Галатасараем»

Воры похитили ювелирные изделия, электронику и другие ценности. Во время ограбления футболист находился на стадионе «Этихад», где играли «Манчестер Сити» и «Галатасарай»

Рубен Диаш (Фото: Michael Regan / Getty Images)

Дом португальского защитника «Манчестер Сити» Рубена Диаша был ограблен во время матча восьмого тура группового этапа Лиги чемпионов против турецкого «Галатасарая» (2:0). Об этом сообщает издание The Telegraph.

«Конечно, мы стараемся поддерживать его как клуб. Я не разговаривал с ним лично, но Рубен вернется в понедельник на командную тренировку <...> Мы поддержим его и посмотрим, как все пойдет дальше», — заявил помощник тренера «Манчестер Сити» Пепейн Лейндерс.

По данным издания, инцидент произошел вечером 28 января. Воры проникли в особняк футболиста в графстве Чешир в Англии, когда сам Диаш находился на стадионе «Этихад», где играли «Манчестер Сити» и «Галатасарай». Из-за травмы бедра футболист наблюдал за матчем с трибуны. Его девушка, телеведущая Майя Джама, в этот момент участвовала в съемках шоу в Южной Африке.

Как сообщает Daily Mail, грабители похитили дизайнерскую одежду, ювелирные изделия, электронику и другие вещи на тысячи фунтов стерлингов. Полиция подтвердила факт кражи со взломом и ведет расследование.

Это не первый подобный случай с игроками «Манчестер Сити». Ранее от краж пострадали бывшие футболисты клуба, в частности Рахим Стерлинг и Джек Грилиш, чьи дома расположены в графствах Суррей и Чешир соответственно.

Диаш выступает за «Сити» с 2020 года. В сезоне 2025/26 на его счету два гола в 25 матчах во всех турнирах. С клубом он выиграл четыре раза АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

После 23 туров АПЛ текущего сезона «Манчестер Сити» идет на втором месте в таблице с 46 очками.