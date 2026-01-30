Дом защитника «Манчестер Сити» ограбили во время матча Лиги чемпионов
Дом португальского защитника «Манчестер Сити» Рубена Диаша был ограблен во время матча восьмого тура группового этапа Лиги чемпионов против турецкого «Галатасарая» (2:0). Об этом сообщает издание The Telegraph.
«Конечно, мы стараемся поддерживать его как клуб. Я не разговаривал с ним лично, но Рубен вернется в понедельник на командную тренировку <...> Мы поддержим его и посмотрим, как все пойдет дальше», — заявил помощник тренера «Манчестер Сити» Пепейн Лейндерс.
По данным издания, инцидент произошел вечером 28 января. Воры проникли в особняк футболиста в графстве Чешир в Англии, когда сам Диаш находился на стадионе «Этихад», где играли «Манчестер Сити» и «Галатасарай». Из-за травмы бедра футболист наблюдал за матчем с трибуны. Его девушка, телеведущая Майя Джама, в этот момент участвовала в съемках шоу в Южной Африке.
Как сообщает Daily Mail, грабители похитили дизайнерскую одежду, ювелирные изделия, электронику и другие вещи на тысячи фунтов стерлингов. Полиция подтвердила факт кражи со взломом и ведет расследование.
Это не первый подобный случай с игроками «Манчестер Сити». Ранее от краж пострадали бывшие футболисты клуба, в частности Рахим Стерлинг и Джек Грилиш, чьи дома расположены в графствах Суррей и Чешир соответственно.
Диаш выступает за «Сити» с 2020 года. В сезоне 2025/26 на его счету два гола в 25 матчах во всех турнирах. С клубом он выиграл четыре раза АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
После 23 туров АПЛ текущего сезона «Манчестер Сити» идет на втором месте в таблице с 46 очками.
