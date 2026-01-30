 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Вест Хэм 1 1,5 x 4,5 2 6,3 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Ньюкасл 1 1,8 x 4 2 4,1 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Гамбург Бавария 1 9,5 x 6,5 2 1,27 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,36 x 20,75 2 3,35 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,65 x 53 2 2,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,75 x 64 2 1,29 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3 x 21 2 1,43
Спорт⁠,
0

Дом защитника «Манчестер Сити» ограбили во время матча Лиги чемпионов

Особняк Рубена Диаша ограбили во время матча «Манчестер Сити» с «Галатасараем»
Воры похитили ювелирные изделия, электронику и другие ценности. Во время ограбления футболист находился на стадионе «Этихад», где играли «Манчестер Сити» и «Галатасарай»
Рубен Диаш
Рубен Диаш (Фото: Michael Regan / Getty Images)

Дом португальского защитника «Манчестер Сити» Рубена Диаша был ограблен во время матча восьмого тура группового этапа Лиги чемпионов против турецкого «Галатасарая» (2:0). Об этом сообщает издание The Telegraph.

«Конечно, мы стараемся поддерживать его как клуб. Я не разговаривал с ним лично, но Рубен вернется в понедельник на командную тренировку <...> Мы поддержим его и посмотрим, как все пойдет дальше», — заявил помощник тренера «Манчестер Сити» Пепейн Лейндерс.

По данным издания, инцидент произошел вечером 28 января. Воры проникли в особняк футболиста в графстве Чешир в Англии, когда сам Диаш находился на стадионе «Этихад», где играли «Манчестер Сити» и «Галатасарай». Из-за травмы бедра футболист наблюдал за матчем с трибуны. Его девушка, телеведущая Майя Джама, в этот момент участвовала в съемках шоу в Южной Африке.

Как сообщает Daily Mail, грабители похитили дизайнерскую одежду, ювелирные изделия, электронику и другие вещи на тысячи фунтов стерлингов. Полиция подтвердила факт кражи со взломом и ведет расследование.

Это не первый подобный случай с игроками «Манчестер Сити». Ранее от краж пострадали бывшие футболисты клуба, в частности Рахим Стерлинг и Джек Грилиш, чьи дома расположены в графствах Суррей и Чешир соответственно.

Диаш выступает за «Сити» с 2020 года. В сезоне 2025/26 на его счету два гола в 25 матчах во всех турнирах. С клубом он выиграл четыре раза АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

После 23 туров АПЛ текущего сезона «Манчестер Сити» идет на втором месте в таблице с 46 очками.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Футбол Манчестер Сити Английская премьер-лига (АПЛ) Лига Чемпионов
Материалы по теме
«Манчестер Сити» вернет болельщикам деньги за гостевой матч в Норвегии
Спорт
МЮ обыграл «Манчестер Сити» в первом матче с новым главным тренером
Спорт
«Манчестер Сити» купил одного из лучших бомбардиров АПЛ за €72 млн
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 17:52
Александр Адабашьян получил спецприз на премии «Золотой Орел» Общество, 22:51
Фильм «Август» получил гран-при премии «Золотой орел» Общество, 22:47
Путин заявил о планах существенно увеличить военный экспорт в 2026 году Экономика, 22:36
Приз за лучшую мужскую роль на «Золотом орле» получили сразу три актера Общество, 22:33
Путин заявил о расширении военно-технического сотрудничества с Африкой Политика, 22:17
Маск ответил «всегда рад» на просьбу по Starlink министра обороны Украины Технологии и медиа, 22:11
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:07
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Трусова заявила, что ее «штырит» от четверных прыжков Спорт, 22:05
Болельщик ударил полицейского ногой в лицо после матча «Сибири» Спорт, 21:57
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
«Спартак» нанес СКА шестое подряд поражение в КХЛ Спорт, 21:50
Telegraph узнал об упоминании интереса Маска в файлах Эпштейна Политика, 21:48
Путин раскрыл выручку России за экспорт военной техники в 2025 году Политика, 21:46
Дом защитника «Манчестер Сити» ограбили во время матча Лиги чемпионов Спорт, 21:39