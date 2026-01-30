Трусова заявила, что ее «штырит» от четверных прыжков

Трусова заявила, что четверной лутц «штырит» и не дает ей завершить карьеру

Фигуристка, недавно вернувшаяся в спорт после рождения ребенка, назвала выезд с четверного прыжка «непередаваемым ощущением»

Александра Игнатова (Трусова) (Фото: Олег Бухарев / ТАСС)

Серебряный призер Олимпийских игр фигуристка Александра Трусова (Игнатова) сообщила в своем телеграм-канале, что успешно исполнила на тренировке четверной лутц перед чемпионатом России по прыжкам.

«Я со второй попытки выехала четверной лутц. Я, честно говоря, в шоке. Вообще все были в шоке. Я зашла на прыжок, чтобы чисто попробовать. Я в шоке, меня штырит, я не знаю, как завтра буду выступать!» — сказала спортсменка.

Именно эти ощущения, по ее словам, и удерживают ее в спорте. «Это непередаваемые ощущения. Вот это то, почему невозможно закончить [карьеру]. Лично мне. Потому что это ощущение больше нигде никогда не повторить», — пояснила Трусова.

В 2024 году Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова и взяла его фамилию. В августе 2025-го спортсменка родила сына Михаила. Она не выступала на соревнованиях с сезона 2022/23. В январе 2026 года объявила о возвращении в спорт. Фигуристка впервые после родов исполнила элемент категории ультра-си — четверной прыжок. Ранее она показывала исключительно тройные прыжки и каскады.

В Пекине в 2022 году Трусова первой в истории Игр смогла в произвольной программе исполнить сразу пять четверных прыжков. На Олимпиаде она взяла серебро. Фигуристка также является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным призером чемпионатов Европы.

На предстоящем чемпионате России по прыжкам, который пройдет 31 января, Трусова получила седьмой стартовый номер.