Силуанов сообщил о росте расходов бюджета в 2022 году на ₽3 трлн

Эти средства пойдут на субсидирование импорта, сообщил глава Минфина

Антон Силуанов (Фото: Валентин Егоршин / фотохост-агентство ТАСС)

Общий объем расходов российского бюджета в текущем году вырастет на 3 трлн руб. по сравнению с планом, до 26 трлн руб., заявил глава Минфина Антон Силуанов на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.

«Мы в этом году дополнительно 3 трлн сверх плана выделяем на такого рода решения (на субсидирование импорта. — РБК). Это, если посмотреть бюджет, 26 трлн руб. — расходы. Плюс к плану общий объем расходов у нас планировался 23 с небольшим триллиона рублей, сейчас будет 26 трлн руб.», — сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

На этой неделе Минфин сообщил, что решил засекретить расходы бюджета. Он откажется от предоставления данных по конкретным направлениям, в том числе по разделу «Национальная оборона», чтобы снизить риск введения дополнительных санкций.

В представленном ведомством отчете по исполнению федерального бюджета за январь—май указаны доходы и расходы в общем, а также профицит (дефицит). В нем нет данных о расходах бюджета по конкретным разделам. Минфин также перестал раскрывать источники финансирования дефицита бюджета, в том числе чистую сумму предоставления государственных финансовых и экспортных кредитов другим странам и сальдо размещения/погашения государственных облигаций.

По данным Минфина, за пять месяцев доходы бюджета составили 12,043 трлн руб., или 48,1% к общему объему доходов на год; расходы — 10,547 трлн руб., или 44,5% к общему объему расходов за год. Профицит бюджета в январе—мае, по предварительным данным, составил более 1,49 трлн руб.