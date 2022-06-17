Греф: с высокой долей вероятности российский банковский сектор в этом году понесет убытки

Греф предупредил об убыточности банковского сектора в этом году

«Сбер», как и весь российский банковский сектор, по итогам прошлого года показал рекордную прибыль. По словам главы банка, если в этом году банковский сектор «сработает в ноль», это станет отличным результатом

Фото: Олег Яковлев / РБК

С высокой долей вероятности российский банковский сектор в этом году понесет убытки, и будет отличным результатом, если он «сработает в ноль». Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил глава банка Герман Греф.

«Будет отличный результат, если банковский сектор сработает в ноль, но есть большие шансы, что банковский сектор в целом будет в этом году убыточным», — сказал глава «Сбера».

По словам Грефа, Сбербанк к середине года решит все образовавшиеся на фоне санкций проблемы, в том числе по резервам, а со второго полугодия войдет в нормальный режим работы.

В то же время глава банка заявил, что видит основания для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ до 7% к концу года. «Есть факторы, которые позволяют говорить о дальнейшем снижении ставки, в частности дефляция четыре недели подряд», — отметил он.

Сбербанк по итогам прошлого года увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета событий после отчетной даты в 1,7 раза, до 1,24 трлн руб. Сумма стала рекордной в истории банка. По итогам 2020 года показатель составлял 781,6 млрд руб., а в 2019-м чистая прибыль равнялась 870,1 млрд руб.

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В то же время за прошлый год чистые процентные доходы Сбербанка выросли на 12,3%, до 1,62 трлн руб., чистые комиссионные доходы — на 13,5%, до 578,9 млрд руб., а объем средств на счетах клиентов — на 11,1% без учета валютной переоценки.

В целом российский банковский сектор в прошлом году показал рекордную прибыль в размере 2,4 трлн руб. Без учета банка непрофильных активов «Траст» она составила 2,3 трлн руб. — это почти в 1,5 раза больше заработанного по итогам 2020 года, однако немного недотягивает до оптимистичного прогноза ЦБ в 2,5 трлн руб., который регулятор давал ранее. Рекордный результат по прибыли был показан на фоне активного роста объемов банковского бизнеса. Чистые процентные доходы увеличилась на 15%, до 4,1 трлн руб., чистые комиссионные доходы — на 20%, до 1,5 трлн руб. Положительно сказались и «низкие расходы на резервы после того, как банки много зарезервировали в 2020 году, когда пандемическая ситуация была крайне неопределенной», указывали в ЦБ.

США в начале апреля ввели в отношении Сбербанка блокирующие санкции, которые предусматривают «заморозку» активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком. Аналогичные ограничения в отношении «Сбера» ввела Великобритания. 14 июня банк отключили от SWIFT.