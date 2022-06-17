Орешкин и Костин сравнили доллар с наркотиком и ядерным оружием
В мире растет осознание того, что доллар в качестве основной расчетной единицы не является благом. Такое мнение в ходе выступлений на ПМЭФ-2022 высказали глава ВТБ Андрей Костин и помощник президента Максим Орешкин.
Так, Костин считает, что дружественные России страны боятся не ядерного арсенала США или экономической мощи, а «отключения» от доллара. «Это самое мощное оружие, которое имеют США, которое позволяет им доминировать и пугать сегодня всех именно этим», — сказал он.
Орешкин, в свою очередь, не согласился с тем, что доллар является оружием. «Это наркотик, на который подсадили весь мир с точки зрения расчетов, обслуживания банковской системы и т.д. Конечно, отказ от наркотика — это непростая история, но осознание того, что это наркотик, а не благо, оно в мире сейчас растет», — сказал он.
Оба выступающих заявили, что в нынешней ситуации необходимо развивать альтернативные каналы международных расчетов, то есть расчеты в национальных валютах. «Прежде всего, конечно, с крупнейшими торговыми партнерами. Это Китай, другие, и все наше ближнее зарубежье — Казахстан, Узбекистан, Азербайджан с Индией», — сказал Костин.
В середине апреля Владимир Путин заявил о необходимости подготовить российский валютный рынок к переводу на расчеты в национальных валютах.
Президент указывал, что банки из недружественных России стран задерживают перевод платежей при оплате поставленных российских энергоресурсов. Отказ Москвы от «ненадежных и скомпрометировавших себя» юрисдикций и валют является стратегической задачей в сфере экономической и финансовой безопасности России, считает он. Это, по мнению Путина, важно для наращивания объемов во внешней торговле и построения устойчивых связей с «предсказуемыми партнерами, которые верны своему слову».