Вице-премьер назвал вбросом сообщения об исходе ИТ-специалистов из России

По словам Дмитрия Чернышенко, в новых условиях российская ИТ-отрасль превращается в «гигантский рынок», который будет привлекать специалистов не только из самой России, но и из других стран

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Уровень развитости ИТ-индустрии в России традиционно высок, ситуация в ней и раньше была «достаточно неплохая», а в новых условиях отрасль и вовсе превращается в «гигантский рынок», который будет привлекать специалистов не только из самой России, но и из других стран. Об этом заявил в интервью телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий в правительстве вопросы развития информационных технологий.

«По поводу массового исхода ИТ-специалистов, это был скорее вброс. Некоторые команды действительно некоторые компании переносили. Но сейчас, учитывая тот гигантский объем спроса, который есть внутренний, и денег, которые даются со стороны государства, с одной стороны, как на разработку субсидирование, так и на внедрение, оно обеспечивает огромный заказ для большого числа специалистов. Это гигантский рынок для наших программистов, и не только наших. Я уверен, что и многие иностранные программисты сейчас будут сюда приходить, потому что мы очень быстро подготовить кадры не можем», — отметил Чернышенко.

Video

В конце марта глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко предупреждал, что после начала специальной военной операции на Украине Россию покинули 50–70 тыс. айтишников, а во «вторую волну» могут уехать еще 70–100 тыс. Однако уже в конце мая глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что подавляющее большинство, около 85%, ранее уехавших уже вернулись обратно.

По словам Дмитрия Чернышенко, ИТ-сфера России и раньше испытывала дефицит сотрудников, а в новых условиях — когда работы стало в разы больше — он станет еще острее, так как специалистов потребуется в несколько раз больше.

«Вопрос кадров крайне чувствительный, мы давно осознавали этот дефицит, он оценивался почти в миллион специалистов. И, конечно, есть ряд инструментов, которые позволяют этот дефицит в нормальных условиях преодолевать», — подчеркнул Чернышенко.

Вице-премьер особо отметил, что в сфере разработки программного обеспечения Россия по некоторым направлениям чувствует себя «очень комфортно», в стране есть компании «очень высокого уровня технологической развитости», предлагающие облачные платформенные решения, сопоставимые с разработками Amazon или Microsoft Azure, поисковик «Яндекса» способен конкурировать с Google, да и в сфере проектирования микроэлектроники Россия достаточно сильна.

Читайте на РБК Pro Pro x The Economist Спецоперация отсрочила кризис в Латинской Америке. Но это ненадолго Спецоперация отсрочила кризис в Латинской Америке. Но это ненадолго Прогнозы Pro Отбросит на 10 лет назад? Как вести цифровизацию на фоне импортозамещения Отбросит на 10 лет назад? Как вести цифровизацию на фоне импортозамещения Прогнозы Pro Санкционный светофор: как запреты влияют на разные отрасли экономики Санкционный светофор: как запреты влияют на разные отрасли экономики Исследования Pro Сколько должен стоить товар, чтобы его поставила на полку крупная сеть Сколько должен стоить товар, чтобы его поставила на полку крупная сеть Инструкции Pro «Бывший меня преследует»: когда речь идет о навязчивом работодателе «Бывший меня преследует»: когда речь идет о навязчивом работодателе Инструкции Pro Чего ждать от «криптозимы». Дайджест инвестора Чего ждать от «криптозимы». Дайджест инвестора Статьи Pro Куда сейчас отправить детей учиться за границу: версия-2022 Куда сейчас отправить детей учиться за границу: версия-2022 Инструкции Pro Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность Инструкции

В то же время Чернышенко признал и наличие проблем, в том числе отставания по некоторым направлениям разработки софта и особенно в сфере производства современной микроэлектроники.

«Мы достаточно трезво смотрим на наши возможности, понимаем, что нам отставание технологическое на несколько поколений предстоит преодолевать. Это путь, который нам нужно будет преодолевать. Но уменьшить разрыв на несколько поколений, то есть они уйдут вперед на три поколения, мы за это время преодолеем пять поколений», — выразил уверенность вице-премьер.

Решение имеющихся проблем, по словам Чернышенко, позволит уйти от критической в условиях санкционных ограничений зависимости от иностранных технологий и обеспечить экономическую безопасность России, ее технологический суверенитет.