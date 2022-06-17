Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС

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Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС, сообщила в Twitter ее председатель Урсула фон дер Ляйен.

По словам источников Bloomberg, рекомендация ЕК содержит условия, которые Киев должен будет выполнить, в том числе по верховенству права и борьбе с коррупцией.

Лидеры ЕС примут окончательное решение о предоставлении или отказе Украине в статусе кандидата 23-24 июня на саммите в Брюсселе. Решение о предоставлении статуса должны поддержать все 27 государств, входящих в объединение.

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